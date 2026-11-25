Με άδεια χέρια έφυγε από την Ιταλία η ΑΕΚ, καθώς ηττήθηκε με 1-0 από την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Ένωση στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στην ομάδα του Τάσου Δουβίκα, είχε τις ευκαιρίες της, είδε τους γηπεδούχους να χάνουν πέναλτι, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πάρει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Τη λύση για τους Ιταλούς έδωσε ο Λουίς Μίγια, ο οποίος με ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ νίκησε την άμυνα της ΑΕΚ και διαμόρφωσε το 1-0. Ένα γκολ που αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στην Κόμο ακόμη μία ευρωπαϊκή επιτυχία και να διατηρήσει την εντυπωσιακή της πορεία στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε οργανωμένη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να περιορίσει τα επιθετικά ατού των γηπεδούχων. Η Κόμο, με τον Τάσο Δουβίκα στην αρχική της ενδεκάδα, δεν βρήκε εύκολα διαδρόμους, ενώ η Ένωση κατάφερε να δημιουργήσει και τις δικές της επικίνδυνες στιγμές.

Τιμητικη ηττα της Αεκαρας με 1-0 απ’τη Κομο με γκολ του γαβρου Μιγια.Διαδωστε. #OlympiacosFC https://t.co/BKhACsI58A — Γαυρος Tweet Havana Club (@THEFLOWMOTION) November 24, 2026

Το χαμένο πέναλτι και οι ευκαιρίες της ΑΕΚ

Στο πρώτο ημίχρονο η Κόμο είχε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα από την άσπρη βούλα, όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πέναλτι που κέρδισε. Η ΑΕΚ διατήρησε το μηδέν και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τους χώρους που έβρισκε, αναζητώντας τη δική της στιγμή.

Μάλιστα, λίγο πριν από την ανάπαυλα, η Ένωση έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Στο 42ο λεπτό ο Γκατσίνοβιτς και στη συνέχεια ο Ρότα βρέθηκαν σε θέση βολής, αλλά ο Ρόμπερτ Σάντσεθ πραγματοποίησε δύο διαδοχικές επεμβάσεις και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας κρατήσει την Κόμο μακριά από το γκολ, με την αναμέτρηση να παραμένει ανοιχτή.

Η «ρουκέτα» του Μίγια έκρινε την αναμέτρηση

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ συνέχισε να προσπαθεί να διατηρήσει την αμυντική της συνοχή, όμως η Κόμο βρήκε τελικά τη λύση που αναζητούσε. Ο Λουίς Μίγια εξαπέλυσε ένα εντυπωσιακό μακρινό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και γράφοντας το 1-0.

Το γκολ έδωσε στους γηπεδούχους το προβάδισμα που έψαχναν, ενώ η Ένωση κλήθηκε πλέον να αναζητήσει την αντίδραση. Παρά την προσπάθειά της, δεν μπόρεσε να αλλάξει την εξέλιξη του αγώνα και γνώρισε την τέταρτη ήττα της στη διοργάνωση.

Μετά από πέντε αναμετρήσεις στη League Phase, η ΑΕΚ παραμένει στους τρεις βαθμούς, όσους είχε συγκεντρώσει από τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στη Λίντσερ. Στον αντίποδα, η Κόμο έφτασε τους 12 βαθμούς και συνεχίζει δυναμικά τη διεκδίκηση της απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Για την ομάδα του Νίκολιτς ακολουθεί πλέον η επιστροφή στις εγχώριες υποχρεώσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι των «Δικεφάλων». Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 21:00, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική και αγωνιστική σημασία