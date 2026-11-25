Σήμερα κάποιοι μπορεί να θυμηθούν ότι τέτοια μέρα (25/11/73) τα τανκς βγήκαν στους δρόμους, μια εβδομάδα μετά το Πολυτεχνείο. Αυτή τη φορά δεν κυνηγούσαν φοιτητές, αλλά τους κυβερνώντες. Ήταν η Χούντα 2 όπου ο Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο και οδήγησε την Ελλάδα στο χείλος του πολέμου με την Τουρκία και την Κύπρο στην καταστροφή του Αττίλα.

Από τον Άγγελο Μενδρινό

Κανείς, πιθανότατα, δεν θα θυμηθεί τον μοναδικό στρατιωτικό που αρνήθηκε να εκτελέσει τις εντολές των (νέων) πραξικοπηματιών. Ήταν αεροπόρος και κατέφυγε στην Ιταλία. Μια ιστορία που θυμίζει μια ανάλογη περίπτωση του Βέλους στο Ναυτικό.

Το όνομά του ήταν Δημήτρης Ζέλιος, υπηρετούσε στη Λάρισα, στο ΑΤΑΔ. Διατάχτηκε ως επικεφαλής σμήνους τεσσάρων αεροσκαφών να κάνει επίδειξη ισχύος πάνω από Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες και Δράμα.

Προσπάθησε να ακυρώσει τη διαταγή, αλλά δεν τα κατάφερε κι απογειώθηκε στις 10 το πρωί της 25ης Νοεμβρίου 1973.

Πάνω από τα Ιωάννινα ανέφερε: Ο Αντισχήναρχος Δημήτριος Ζέλιος δεν γίνεται αφορμή εμφυλίου σπαραγμού — Φεύγω δια την Ιταλίαν.

Πέρασε πάνω από την Κέρκυρα και στο αεροδρόμιο του Πρίντεζι του έδωσαν άδεια προσγείωσης.

Με την άφιξή του ζήτησε να μάθει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Το οδήγησαν στη Ρώμη κι εκεί οι αστυνομικοί το υπέδειξαν να μιλήσει στον Τύπο για να μην θεωρήσουν ότι ον κρύβουν.

Γράφει στην έκθεσή του που υπέβαλε μετά την Μεταπολίτευση.

Δια τα συμβαίνοντα εις Ελλάδα ουδεμίαν πληροφορίαν είχον. Μου έδειξαν τον τίτλον της πρώτης σελίδος μιας ιταλικής εφημερίδος, ο οποίος είχεν ως εξής : «ALTRI GENERALI ARIESTE PAPADOPOULOS» και με τα λίγα Λατινοαγγλικά μου κατάλαβα, ότι «Άλλοι στρατηγοί συνέλαβαν τον Παπαδόπουλον». Τους ηρώτησα, αν σκοτώθηκε κανείς και αν επικρατή ησυχία. Με διεβεβαίωσαν ότι ουδείς σκοτώθηκε και ότι επικρατεί ησυχία. Εις μάλιστα αστυνομικός, ο οποίος ομίλει λίγα Ελληνικά, διότι εγεννήθη εις Ρόδον μου είπεν: «Δεν έγινε τίποτε — Αλλαγή βάρδιας. Μου είπαν ότι εις τας 11:00 θα παρουσιασθώ εις την ιταλικήν τηλεόρασιν. Τους απήντησα, ότι δεν επιθυμώ και μου εδήλωσαν, ότι φοβούνται τον Τύπον μήπως γράψη, ότι η Αστυνομία με εμποδίζει. Με προέτρεψαν να παρουσιασθώ και να τους αναφέρω, ότι δεν έχω να δηλώσω τίποτε. Πράγματι, εις την αίθουσαν αναμονής του ξενοδοχείου ευρίσκετο το συνεργείον της ιταλικής τηλεοράσεως. Εις τον ερωτήσαντα δημοσιογράφον απήντησα (εις την Αγγλικήν): Δεν έχω τίποτε να δηλώσω, είμαι Έλλην Αξ)κός επί 16 χρόνια και θα παραμείνω Έλλην Αξ)κός. Ίσως να πεθάνω μακράν της Πατρίδος μου και μακράν της οικογενείας μου, αλλά θα πεθάνω σαν τίμιος Έλλην Αξ)κός. Ηγέρθην να αποχωρήσω και κατά την διαδρομήν με ηρώτησαν «αν είμαι παντρεμένος» — τους απήντησα καταφατικώς και «αν έχω παιδιά» — τους απήντησα ότι έχω μίαν κόρην. Κατά την έξοδόν μου τους είπα ότι θέλω να ευχαριστήσω τας Ιταλικάς Αρχάς και την Ιταλικήν Αστυνομίαν δια την καλήν εξυπηρέτησίν μου.

Στη Λάρισα μέσα στο στρατόπεδο ήταν το σπίτι του. Εκεί έμεναν η γυναίκα και η κόρη του. Για την ασφάλειά τους φοβήθηκε κι επέστρεψε για να περάσει από Αεροδικείο το οποίο και τον απέταξε. Κάποιοι του συνέστησαν να ζητήσει συγγνώμη για να παραμείνει. Το καθεστώς ήθελε να τον παρουσιάσει μετανοιωμένο. Δεν το έκανε.

Η ειρωνεία είναι ότι στη Μεταπολίτευση έκανε έκθεση για τα γεγονότα στον ίδιο τον άνθρωπο που είχε σηκώσει τα αεροπλάνα στη Λάρισα. Ήταν ο τότε αρχηγός του ΑΤΑΔ Αλέξανδρος Παπανικολάου, ο ίδιος με το πραξικόπημα έγινε αρχηγός της Αεροπορίας και ήταν αυτός που δήλωσε ότι δεν μπορούν τα αεροπλάνα να πετάξουν στην Κύπρο όταν έγινε η τουρκική εισβολή.

Ο Ζέλιος επέστρεψε στις τάξεις της Αεροπορίας, κράτησε χαμηλούς τόνους μέχρι το τέλος, αποστρατεύτηκε το 1981 και έζησε στην Πάτρα μέχρι τον θάνατό του στις 21 Ιανουαρίου 2016 σε ηλικία 82 χρόνων.

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1500: Ο Χριστόφορος Κολόμβος φθάνει στην Ισπανία, στο Κάντιθ, αλυσοδεμένος. Τον είχε συλλάβει ο αντικαταστάτης του κυβερνήτης του Νέου Κόσμου που τότε λεγόταν Ισπανιόλα, Φρανθίσκο ντε Μπομπαντίγια με την κατηγορία της τυραννίας και της κακοδιαχείρισης.

1826: Φτάνει στο Ναύπλιο η φρεγάτα Ελπίς που αργότερα ονομάστηκε Ελλάς και έγινε ν Ναυαρχίδα του Στόλου. Είχε αγοραστεί με χρήματα του δεύτερου Αγγλικού δανείου. Ήταν κακότυχη, όπως κι η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Στη στάση του Στόλου για την ανατροπή του Κυβερνήτη Καποδίστρια ο Ανδρέας Μιαούλης την πυρπόλησε την 1η Αυγούστου 1831..

1884: Το γάλα εβαπορέ εμφανίζεται στις προθήκες των καταστημάτων. Το παρουσίασε ο Τζον Μέϊνμπεργκ στο Σεν Λιούϊς των ΗΠΑ

:1938 Με εντολή του Στάλιν εκτελείται ο επικεφαλής της σοβιετικής μυστικής αστυνομίας (NKVD) Νικολάι Γιερζόφ. Τον αντικαθιστά ο Λαυρέντι Μπέρια.

1942: Ένα τμήμα του ΕΛΑΣ με αρχηγό τον Άρη Βελουχιώτη κι ένα τμήμα του ΕΔΕΣ με αρχηγό τον Ναπολέοντα Ζέρβα ανατινάζουν την γέφυρα του Γοργοποτάμου. Συντονιστής του σαμποτάζ είναι ο Βρετανός Κρις Γουντχάουζ.

1947: Δημιουργείται η Μαύρη Λίστα του Χόλυγουντ. Δέκα σεναριογράφοι και σκηνοθέτες αρνούνται να καταθέσουν την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών. Οι δέκα απολύονται από τις κινηματογραφικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζοναν. Στον κατάλογο υπήρχε και ενδέκατος, ο Μπέρτολ Μπρεχτ ο οποίος όμως κατέθεσε και στη συνέχεια αναχώρησε για την Ευρώπη.

1963: Στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον πραγματοποιείται η τελετή της ταφής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

1973: Ο Δημήτρης Ιωαννίδης ανατρέπει τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Ο ίδιος κυβέρνησε από το παρασκήνιο. Πρόεδρος Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης και πρωθυπουργός ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος.

1992: Στην Αυστραλία το υπουργικό συμβούλιο αποφασίζει να επιτραπεί στους ομοφυλόφιλους να υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

1998: Με ψήφους τριών υπέρ έναντι δύο κατά οι λόρδοι του ανώτατου δικαστηρίου της Βρετανίας δέχονται ότι ο πρώην δικτάτορας της Χιλής Πινοσέτ δεν τυγχάνει ασυλίας και τα εγκλήματά του δεν έχουν παραγραφεί. Με την απόφαση αυτή δρομολογείται η έκδοση του στην Ισπανία.

2024: Ο ειδικός σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τζακ Σμιθ, ζητά και παίρνει έγκριση για την απόρριψη των εκκρεμών ποινικών κατηγοριών κατά του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρώντας ότι η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος ενός εν ενεργεία προέδρου θα παραβίαζε το Σύνταγμα και θα παρέμβαινε στη λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας.