Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Τετάρτη 25 Νοέμβρη, για όλα τα ζώδια.

Κριός

Αρκετές συζητήσεις θα σε απασχολήσουν, αλλά δεν θα έχουν όλες την εξέλιξη που περιμένεις. Οικονομικές υποχρεώσεις και προσωπικές πιέσεις σε αναγκάζουν να επανεξετάσεις ορισμένες καταστάσεις, ενώ κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων γύρω σου σε απογοητεύουν, χωρίς να επιλέγεις να εκφράσεις ανοιχτά τη δυσαρέσκειά σου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι οικονομικές συμφωνίες και οι συνεννοήσεις, καθώς υπάρχει περιθώριο για λάθη και παρεξηγήσεις. Στον αντίποδα, επαφές με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν καλύτερα μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις σχέδια και εκκρεμότητες.

Ταύρος

Τα οικονομικά εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές σου και αναζητάς τρόπους να εξασφαλίσεις μεγαλύτερη σταθερότητα. Στον επαγγελματικό χώρο, όμως, επικρατεί ένα περίεργο κλίμα, με συζητήσεις που δεν σου δίνουν όλες τις απαντήσεις που χρειάζεσαι και δυσκολεύουν τη συγκέντρωσή σου.

Μην αφήσεις την ένταση να επηρεάσει τις αποφάσεις σου. Υπάρχουν άνθρωποι με εμπειρία που μπορούν να σε καθοδηγήσουν και να σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις όσα σε προβληματίζουν. Αξιοποίησε τη στήριξή τους για να προχωρήσεις τις υποθέσεις σου.

Δίδυμοι

Η ημέρα φέρνει απογοητεύσεις και μια διάθεση που μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις. Στην προσωπική σου ζωή υπάρχουν ζητήματα που σε πιέζουν, ενώ συζητήσεις που θα ανοίξουν ενδέχεται να εξελιχθούν σε έντονες αντιπαραθέσεις.

Παράλληλα, στον επαγγελματικό χώρο χρειάζεται να εξετάσεις προσεκτικά τις επιλογές σου και να αποφύγεις βιαστικές κινήσεις. Μην αφήσεις την ένταση να επηρεάσει τη συμπεριφορά σου απέναντι σε ανθρώπους που προσπαθούν να σε καταλάβουν. Η σωστή συμβουλή από ένα πρόσωπο που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης σου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Καρκίνος

Η κούραση και η υπερένταση δεν σε αφήνουν να βρεις εύκολα τις ισορροπίες σου. Στο σπίτι υπάρχουν καταστάσεις που δημιουργούν εκνευρισμό, ενώ οι διαφωνίες με φίλους συνεχίζονται και ορισμένα σχόλια που φτάνουν στα αυτιά σου σε απογοητεύουν.

Το σημαντικό είναι να μην απαντάς παρορμητικά σε όσα σε ενοχλούν. Μπορεί να μάθεις πράγματα που θα σε αναστατώσουν, όμως χρειάζεται να αποφύγεις τις βιαστικές αντιδράσεις. Στον επαγγελματικό τομέα, αντίθετα, υπάρχουν προοπτικές που μπορούν να ενισχύσουν τα οικονομικά σου.

Λέων

Η σύγχυση και η βιασύνη μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και συνεργασίες. Κάποια σχόλια για τις ιδέες σου ενδέχεται να σε ενοχλήσουν περισσότερο από όσο χρειάζεται, ενώ με φίλους και στενούς συνεργάτες μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις.

Προσεκτικός χρειάζεται να είσαι και σε αποφάσεις που αφορούν το σπίτι, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Παρ’ όλα αυτά, η δημιουργικότητα μπορεί να σου δώσει διέξοδο, ενώ στην προσωπική σου ζωή υπάρχει η δυνατότητα να αφήσεις στην άκρη τις επιφανειακές συζητήσεις και να έρθεις πιο κοντά με το ταίρι σου.

Παρθένος

Επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα απαιτούν την προσοχή σου, καθώς οι υποχρεώσεις δημιουργούν πίεση και άγχος. Διαπραγματεύσεις, οικονομικές ρυθμίσεις και συμφωνίες χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στην πορεία.

Εξίσου σημαντικό είναι να δίνεις σαφείς οδηγίες και να ζητάς συγκεκριμένες απαντήσεις από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Μην αφήνεις περιθώρια για παρερμηνείες. Ευτυχώς, γνωρίζεις ποια πρόσωπα μπορείς να εμπιστευτείς και η βοήθειά τους θα αποδειχθεί πολύτιμη.

Ζυγός

Κάποιες πληροφορίες που φτάνουν σε εσένα δημιουργούν αμφιβολίες και σε κάνουν να αναρωτιέσαι κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν αποκλείεται να αντιληφθείς ότι κάποια πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως σου είχαν παρουσιαστεί, γεγονός που επηρεάζει τη διάθεσή σου.

Παράλληλα, συζητήσεις φέρνουν ξανά στην επιφάνεια ζητήματα που θεωρούσες λυμένα, με αποτέλεσμα να αναζωπυρωθούν παλιές διαφωνίες. Προσπάθησε να μην παρασυρθείς από την ένταση. Νέες γνωριμίες και ενδιαφέρουσες επαφές μπορούν, από την άλλη, να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να αναζωπυρώσουν έντονα συναισθήματα.

Σκορπιός

Η οικονομική ανασφάλεια εξακολουθεί να σε απασχολεί και σε κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι σε προτάσεις συνεργασίας. Δεν είσαι βέβαιος για τις προθέσεις ορισμένων ανθρώπων και χρειάζεται να εξετάσεις προσεκτικά τόσο τις νέες προτάσεις όσο και τις συνεργασίες που ήδη υπάρχουν.

Κάποιες ενδείξεις σε προβληματίζουν, χωρίς να έχεις ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει. Διαφωνίες με φίλους μπορεί επίσης να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, όμως στα επαγγελματικά ανοίγονται δυνατότητες που αξίζει να αξιοποιήσεις.

Τοξότης

Οι αποκαλύψεις και οι συζητήσεις των τελευταίων ημερών εξακολουθούν να επηρεάζουν τις σχέσεις σου. Κάποιες διαφωνίες βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια και απογοητεύεσαι από συμπεριφορές που δεν περίμενες, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεσαι να κάνεις πίσω.

Η επιμονή σου ότι έχεις δίκιο μπορεί να σε οδηγήσει σε αντιδράσεις που θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις παρασκηνιακές συζητήσεις και σε πληροφορίες που αφορούν τρίτους. Δώσε χρόνο στα γεγονότα να ξεκαθαρίσουν και προσπάθησε να αποκαταστήσεις την εμπιστοσύνη με ανθρώπους που έχουν σημασία για εσένα.

Αιγόκερως

Στον επαγγελματικό χώρο το κλίμα παραμένει φορτισμένο και ορισμένες αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν υπό πίεση. Χρειάζεται να κρατήσεις αποστάσεις από εντάσεις που δεν σε αφορούν άμεσα και να εξετάσεις προσεκτικά με ποιους ανθρώπους επιλέγεις να συνεργαστείς.

Σχόλια φίλων μπορεί να σε ενοχλήσουν, γι’ αυτό πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσεις. Παράλληλα, είναι η κατάλληλη στιγμή να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου και να βάλεις σε τάξη οικονομικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να σου προκαλούν άγχος.

Υδροχόος

Η βιασύνη και το πείσμα μπορεί να σε οδηγήσουν σε λανθασμένες εκτιμήσεις. Κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων που θεωρούσες κοντά σου σε απογοητεύουν, ενώ στον επαγγελματικό χώρο εμφανίζονται παρεξηγήσεις και διλήμματα σχετικά με ιδέες και συνεργασίες που σκέφτεσαι να αναλάβεις.

Πριν πάρεις αποφάσεις, προσπάθησε να εξετάσεις όλες τις πλευρές των ζητημάτων που σε απασχολούν. Προσοχή χρειάζεται και στην προσωπική σου ζωή, καθώς μια απρόσεκτη κουβέντα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη ένταση. Από την άλλη, σημαντικές επαφές που πραγματοποιούνται σήμερα ενδέχεται να αποδειχθούν χρήσιμες στο μέλλον.

Ιχθύες

Η διάθεσή σου παραμένει ασταθής και το κλίμα στο σπίτι δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Οικονομικές εκκρεμότητες δημιουργούν πίεση, ενώ και στην προσωπική σου ζωή υπάρχουν απογοητεύσεις που σε κάνουν να σκέφτεσαι την απομάκρυνση από ορισμένα πρόσωπα.

Προσπάθησε να εκφράσεις όσα σε ενοχλούν με ψυχραιμία και χωρίς υπαινιγμούς ή προκλητικά σχόλια. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνεις περισσότερο μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Στα επαγγελματικά, πάντως, διαφαίνονται αλλαγές και προοπτικές που μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες στη συνέχεια.