Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά να διαμορφώνουν ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό προς το τέλος Νοεμβρίου. Η επιδείνωση θα αρχίσει από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ήδη από την Τρίτη η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, με την πτώση να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 10 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα σε σύγκριση με τις υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών. Η μεταβολή θα συνεχιστεί, με νέα επιδείνωση προς το τέλος της εβδομάδας και ενίσχυση των βορείων ανέμων.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή του Κόλπου της Γένοβας θα επηρεάσει τη χώρα, διατηρώντας άστατο τον καιρό κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, όπου τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο.

Πότε ξεκινά η κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα αποτελέσει μεταβατική ημέρα. Αναμένονται λίγες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στη δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο.

Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου το σκηνικό θα αλλάξει περισσότερο. Το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τα δυτικά τμήματα της χώρας, με βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενισχυθούν από τις απογευματινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου η κακοκαιρία θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές. Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Στα δυτικά τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν μεγάλη διάρκεια, με τοπικά μεγάλα ύψη βροχής.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις και θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο σε αρκετές περιοχές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η ένταση των φαινομένων.

Χιόνια στα ορεινά από το Σάββατο και πιο έντονο κρύο την Κυριακή

Η σημαντικότερη αλλαγή αναμένεται το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου, όταν το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί νοτιοανατολικότερα, συνοδευόμενο από ψυχρότερες αέριες μάζες.

Το Σάββατο βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να στρέφονται σε βόρειους, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή η επιδείνωση αναμένεται να γίνει εντονότερη, με περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Χιονοπτώσεις προβλέπονται σε ορεινές περιοχές της βόρειας, κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να επεκταθούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας σε θυελλώδεις εντάσεις στο Αιγαίο. Παράλληλα, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει αισθητά σε όλη τη χώρα, με αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας να αναμένεται να έχουν μονοψήφιες θερμοκρασίες ακόμη και τις μεσημβρινές ώρες.

Οι περιοχές της Ελλάδας με τις περισσότερες ώρες ψύχους

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία έχει επεξεργαστεί δεδομένα από το εκτεταμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Το δίκτυο αριθμεί πλέον 630 σταθμούς και τα διαθέσιμα δεδομένα, από το 2015 και μετά, επιτρέπουν την αποτύπωση της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης με υψηλή χωρική ανάλυση.

Ένας από τους χάρτες καταγράφει τον μέσο ετήσιο αριθμό ωρών κατά τις οποίες η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου. Τα περισσότερα διαστήματα ψύχους καταγράφονται στη βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Αντίθετα, λιγότερες ώρες με θερμοκρασίες κάτω από το συγκεκριμένο όριο εμφανίζουν το Ιόνιο, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη.