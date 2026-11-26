Ένας μεγάλος παιδικός έρωτας στάθηκε η αφορμή για να μπει η Ελένη Φιλίνη στον κόσμο των πολεμικών τεχνών. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον θρυλικό Μπρους Λι, η αφίσα του οποίου κοσμούσε το εφηβικό δωμάτιο της ηθοποιού.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η Ελένη Φιλίνη αποκάλυψε την τεράστια αδυναμία που είχε στον αστέρα του κινηματογράφου. «Ήμουν ερωτευμένη με τον Μπρους Λι μικρή. Μιλάμε για έρωτα τώρα παιδικό. Να τον βλέπω και να λιώνω. Είχα τεράστια αφίσα στο δωμάτιό μου», εξομολογήθηκε η ηθοποιός. Η ευκαιρία να ασχοληθεί με το καράτε ήρθε αρκετά αργότερα, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στη θεατρική παράσταση «Ραντεβού στο Τμήμα Ηθών», όταν γνώρισε τον Μάρκο Λεζέ, ο οποίος ασχολούνταν με τις πολεμικές τέχνες. «Εγώ ήμουν ερωτευμένη από τα 13-14 με τον Μπρους Λι και ξαφνικά βρέθηκε ο Μάρκος που έκανε καράτε. Με μάγευε. Είχε και μία φιλοσοφία το καράτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η Ελένη Φιλίνη θυμήθηκε και τη μεγάλη στενοχώρια που είχε βιώσει όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του αγαπημένου της ηθοποιού. «Θυμάμαι τότε που πέθανε, κλάμα και στενοχώρια, πέρασα μαύρα», παραδέχτηκε. Όσο για τις επιδόσεις της στις πολεμικές τέχνες, η ίδια αποκάλυψε πως ήταν ιδιαίτερα καλή, ενώ μέχρι σήμερα μετανιώνει που εγκατέλειψε τις προπονήσεις.

«Ήμουν καλή στην ταχύτητα. Ήμουν καλή στο καράτε. Χαζομάρα που σταμάτησα. Ήμουν μονίμως μελανιασμένη. Τα πόδια μου ήταν γεμάτα μελανιές», κατέληξε η ηθοποιός.