«Δεν δεχόμαστε μαθήματα ηθικής» είπαν ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου χθες από την πρωινή εκπομπή τους «10 παντού», στο Open, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το κοινό τους μέτωπο μετά τον έντονο καβγά τους, που -χωρίς τη συγκατάθεσή τους- αφέθηκε να διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη Μαρία Ανδρέου

Οι δυο παρουσιαστές μίλησαν για κανιβαλισμό από τους συναδέλφους του ανταγωνισμού, οι οποίοι σε δικούς τους καβγάδες μπορεί να είχαν μιλήσει χειρότερα! Ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου τοποθετήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου για το περίφημο βίντεο που διάρρευσε από τον καβγά τους στη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής τους.

Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε σε γνωστές ιστοσελίδες και διαδόθηκε στα social media, καταγράφει τους δύο δημοσιογράφους σε στιγμή μεγάλης έντασης να ανταλλάσσουν σκληρούς χαρακτηρισμούς, λίγες ώρες μετά από την προσπάθεια «συμφιλίωσης» και των δυο τους στην έναρξη της εκπομπής τους. Ο Νίκος Στραβελάκης, λοιπόν, πήρε χθες πρώτος τον λόγο για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη: «Χθες ένιωσες, Κατερίνα, την ανάγκη να μου δώσεις μια αγκαλιά. Τι πιο ανθρώπινο; Είμαστε όλη μέρα μαζί, είμαστε συνεργάτες, πιο πολύ βλεπόμαστε εμείς, παρά με τις οικογένειές μας. Και ακόμα και αυτή η αγκαλιά, Κατερίνα μου, κανιβαλίστηκε. Διότι, λέει, αυτό ήταν στημένο για να καλύψουμε ένα τρομερό κλίμα που υπάρχει ανάμεσά μας, έπειτα από το επεισόδιο που έγινε. Παιδιά, εδώ είμαστε σε μια εκπομπή που δουλεύουμε πολύ. Και ο καβγάς που έγινε, δεν έγινε μπροστά στις κάμερες, Είναι ένα από τα δεκάδες επεισόδια που έχουν γίνει σαράντα χρόνια στην τηλεόραση. Ξέρεις πόσα τέτοια -και πολύ πιο έντονα- έχω ζήσει σε συσκέψεις ή σε εκπομπές; Και αυτοί που τώρα παριστάνουν τους έκπληκτους είναι αυτοί που έχουμε διαβάσει ότι έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολύ πιο έντονα επεισόδια.

Εμείς στον καβγά μας δεν θίξαμε ούτε κανένα κόμμα ούτε κανέναν επιχειρηματία, αλλά λογομαχήσαμε για τη δική μας δουλειά, την οποία υπερασπιζόμαστε με πάθος. Ολο αυτό ήταν δύο λεπτά. Και φτάσαμε στο σημείο να δούμε σε βίντεο τον καβγά μας από κάποιον κακόβουλο, που κατέγραψε το γεγονός μέσα από το κανάλι και ο οποίος θα εντοπιστεί. Να ξέρετε ότι έχουμε λάβει νομικά μέτρα για το βίντεο αυτό». Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε η εορτάζουσα Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία άφησε σαφείς αιχμές εναντίον παρουσιαστών και δημοσιογράφων, οι οποίοι, όπως υπογράμμισε, δεν θα έπρεπε να κουνάνε το δάχτυλο ούτε να παραδίδουν μαθήματα ηθικής.

«Με τον Νίκο Στραβελάκη είμαστε δύο συνεργάτες που είχαμε μια στιγμή κατά την οποία διαφωνήσαμε έντονα. Θα μπορούσαμε να έχουμε διαφωνήσει στο σπίτι μας, στο γραφείο, στην καφετέρια. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε, προχωρήσαμε. Και το δείξαμε αυτό και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Δέχομαι την κριτική από τους συναδέλφους, αλλά δεν δέχομαι μαθήματα ηθικής. Οποιος έκανε αυτήν την κακόβουλη πράξη, να καταγράψει σε βίντεο τον καβγά μας, θα εντοπιστεί και θα τιμωρηθεί. Εγώ σκοπεύω να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εντοπιστεί ο δράστης ή η δράστιδα ή οι δράστες, διότι θεωρώ απαράδεκτο να καταγράφονται προσωπικές στιγμές δημοσιογράφων. Η στιγμή του break, που δεν καταγράφεται από τις τηλεοπτικές κάμερες, είναι μια ιδιωτική στιγμή, στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε, να φωνάξουμε. Είναι τρομερό ότι στο Tik Tok το επίμαχο βίντεο το είδε το παιδί μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου, ο διευθυντής μου. Η επιχείρηση έχει προβεί στα δέοντα. Στο θέμα αυτό θα είμαστε ενωμένοι πάντα, διότι δεν μπορεί να θίγεται η εκπομπή».

Τέλος, ο Νίκος Στραβελάκης στράφηκε εναντίον των ανταγωνιστικών εκπομπών, που εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός και έδωσαν μεγάλες διαστάσεις στο επεισόδιο. «Η πιο έντονη κριτική είδα να γίνεται, έκπληκτος, από εκπομπές που είναι στην ίδια ζώνη με εμάς. Εμείς, ξέρετε, έχουμε το 1/20 του budget και το 1/20 των ανθρώπων από αυτές τις εκπομπές. Καταλαβαίνω ότι ενοχλεί η επιτυχία και ότι με πολύ μικρότερα μέσα κερδίζουμε ανταγωνιστές. Μην κάνουμε όμως σόου για να κερδίσουμε τηλεθέαση κανιβαλίζοντας συναδέλφους. Νιώθω στο βάθος του μυαλού μου ότι υπάρχει μια υστεροβουλία. Οτι ενοχλούμε, επειδή ταράξαμε τα νερά και τώρα βρήκαν την ευκαιρία».