Για τη σχέση του με την αναγνωρισιμότητα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μίλησε ο Αποστόλης Τότσικας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Ο γνωστός ηθοποιός, ερωτηθείς για το αν υπήρξε κάποια στιγμή στην επαγγελματική του πορεία κατά την οποία ένιωσε έπαρση, εξήγησε πως η εξοικείωσή του με τον καλλιτεχνικό κόσμο από τα παιδικά του χρόνια διαμόρφωσε τη νοοτροπία του. Όπως επισήμανε, η επιθυμία του να ασχοληθεί με την υποκριτική δεν είχε ποτέ ως κίνητρο την προβολή ή την ανάγκη για επιβεβαίωση. «Θα σου πω, εγώ μεγάλωσα μέσα σε αυτόν τον χώρο, οπότε δεν είχα καμία ανάγκη ούτε να δείξω κάτι ούτε να αποδείξω κάτι. Ήθελα απλά να γίνω ηθοποιός. Τόσο απλά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αποστόλης Τότσικας.