Μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς του, μακριά από τις μουσικές σκηνές και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, μοιράστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τους διαδικτυακούς του φίλους. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο της ανάρτησής του βρέθηκε ο γιος του, Βασίλης, με τον τραγουδιστή να αποτυπώνει μια απλή αλλά ιδιαίτερη στιγμή από τον χρόνο που περνά μαζί του.

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου μέσα από τα Instagram stories του. Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίζεται σκυμμένος να συναρμολογεί μια παιδική βέσπα, ενώ δίπλα του ο μικρός Βασίλης παρακολουθεί με περιέργεια και ενδιαφέρον τις κινήσεις του πατέρα του.

Χωρίς να συνοδεύσει τη φωτογραφία με κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα, ο τραγουδιστής επέλεξε να μοιραστεί μια αυθόρμητη οικογενειακή εικόνα, δίνοντας στους ακολούθους του μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν όταν αφήνει πίσω του τις απαιτήσεις της δουλειάς.

Η πατρότητα αποτελεί πλέον ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 22 Νοεμβρίου 2024, όταν υποδέχθηκαν τον γιο τους, Βασίλη.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2025, ενώ η οικογένειά του μεγάλωσε ακόμη περισσότερο τον Ιούνιο του 2026, με τον ερχομό της κόρης τους. Έτσι, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του έχουν πλέον δύο παιδιά.