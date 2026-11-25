Ένα κεφάλαιο της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα θέλησε να κλείσει δημόσια η Μαρία Μπακοδήμου. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην απομάκρυνσή της από τον Φώτη Σεργουλόπουλο, ξεκαθαρίζοντας πως ούτε η ίδια ούτε εκείνος πρόκειται να μιλήσουν για όσα συνέβησαν μεταξύ τους, ενώ ζήτησε να σταματήσει η συνεχής αναζήτηση εξηγήσεων από τα μέσα ενημέρωσης.

Η Μαρία Μπακοδήμου βρέθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 στην εκπομπή «Studio στις 3», με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η ίδια με την πάροδο του χρόνου, αλλά και για τη διαφορετική οπτική που έχει πλέον απέναντι στη ζωή.

«Φυσικά και έχω άλλη ματιά στα πράγματα, αν είχα την ίδια ματιά δεν θα είχαμε μετακινηθεί καθόλου. Άλλη ματιά έχω και κάθε μέρα θέλω να έχω άλλη ματιά, να κοιτάω τα πράγματα από την αρχή», ανέφερε αρχικά.

Η συζήτηση έφτασε, όπως ήταν αναμενόμενο, και στον Φώτη Σεργουλόπουλο, με τον οποίο είχε συνθέσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά δίδυμα. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε ότι το συγκεκριμένο θέμα εξακολουθεί να την ενοχλεί συναισθηματικά, καθώς δεν πρόκειται για μια απλή επαγγελματική απομάκρυνση.

«Λοιπόν, επειδή είναι κάτι που με ρωτάνε πάντα. Και εκείνον και επειδή κανείς δεν απαντάει και επειδή είναι ένα κομμάτι που είναι πληγή, δεν είναι “γεια σας και αντίο”. Το ότι δεν απαντάμε και θα συνεχίσουμε να μην απαντάμε είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστούν όλοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εξήγησε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια διαρροή ή αποκάλυψη που θα φωτίσει τους λόγους για τους οποίους οι δύο τους δεν συνεχίζουν μαζί. Όπως είπε, αρκετοί περιμένουν μια αυθόρμητη δήλωση που θα δώσει κάποιο στοιχείο για όσα συνέβησαν, όμως αυτό δεν πρόκειται να γίνει.

«Γιατί από πίσω κάποιοι νομίζουν ότι θα βγει ένας δράκος, κάποιος θα του ξεφύγει και θα πει κάτι που θα μας δώσει ένα στοιχείο γιατί αυτό το αγαπημένο δίδυμο δεν είναι πια δίδυμο. Δεν θα δοθεί αυτό το στοιχείο, οπότε θα είναι καλύτερα να πάψουμε να το συζητάμε», πρόσθεσε.

Η Μαρία Μπακοδήμου παρατήρησε, τέλος, ότι έχουν περάσει πλέον αρκετά χρόνια από την εποχή που οι δυο τους εμφανίζονταν μαζί στην τηλεόραση, επισημαίνοντας πως υπάρχουν πλέον νεότερες γενιές τηλεθεατών που δεν γνωρίζουν καν την κοινή τους τηλεοπτική πορεία.