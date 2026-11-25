Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» παραχώρησε η Ελισάβετ Μουτάφη, μιλώντας για τη μητρότητα, την οικογενειακή της ζωή με τον Μάνο Νιφλή, αλλά και τις αλλαγές που βιώνει λόγω της κλιμακτηρίου.

Η 50χρονη ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται στα σχέδια του ζευγαριού η υιοθεσία ενός δεύτερου παιδιού, καθώς επιθυμεί να αφοσιωθεί στον γιο της, Δημήτρη, αλλά και στην επαγγελματική της πορεία. «Δεν σκέφτομαι για δεύτερο παιδάκι. Το λέω ειλικρινά. Μου φτάνει ο Δημήτρης, τον υπερλατρεύω. Θεωρώ ότι κάνει για πέντε παιδιά. Δεν είμαι και μικρούλα. Δεν τον απέκτησα μικρή, οπότε θέλω να δώσω εκεί την προσοχή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως αισθάνεται ενοχές όταν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις την κρατούν μακριά από τον γιο της, ωστόσο προσπαθεί να αναπληρώνει τον χαμένο χρόνο με παιχνίδια και βόλτες. Όσον αφορά τη σχέση της με τον Μάνο Νιφλή, η ηθοποιός αποκάλυψε πως οι απαιτητικοί ρυθμοί της καθημερινότητας δεν τους επιτρέπουν να περνούν αρκετό χρόνο μαζί, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον στενό δεσμό του Δημήτρη με τις δύο κόρες του συζύγου της.

Η Ελισάβετ Μουτάφη δεν δίστασε, μάλιστα, να μιλήσει ανοιχτά για την κλιμακτήριο και να παραδεχτεί πως η μητρότητα ανέδειξε μια πλευρά του εαυτού της που ούτε η ίδια περίμενε. «Δεν είμαι όπως με περίμενα ως μαμά. Είμαι πάρα πολύ ψύχραιμη. Δεν υπάρχει αυτό. Κουλ. Ενώ γενικά στη ζωή μου είμαι αγχώδης άνθρωπος. Και μάλιστα είμαι και σε μία περίεργη γυναικεία φάση. Έχει αρχίσει η κλιμακτήριος», εξομολογήθηκε.

Όπως εξήγησε, έχει επιλέξει να μεγαλώνει τον γιο της χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς, αφήνοντάς του την ελευθερία να ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του.