Από νωρίς στα γήπεδα φαίνεται πως βάζει τον γιο του ο Σάκης Κατσούλης, ο οποίος απολαμβάνει ένα οικογενειακό ταξίδι στην Ευρώπη μαζί με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον πέντε μηνών καρπό του έρωτά τους.

Το ζευγάρι, μετά την εξόρμησή του στο Παρίσι και την επίσκεψή του στη Disneyland, όπου ο πρώην νικητής του Survivor γιόρτασε τα γενέθλιά του, ταξίδεψε στο Μιλάνο της Ιταλίας. Οι δυο τους μοιράζονται καθημερινά στιγμιότυπα από τις οικογενειακές τους διακοπές, με τον μικρό να έχει γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής των αναρτήσεών τους. Ο Σάκης Κατσούλης, μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά έναν αγώνα του Champions League, έχοντας μαζί του τον πιο ξεχωριστό συμπαίκτη, τον γιο του. «Βραδιά Champions League, μια ανάσα από το χορτάρι. Τι εμπειρία..», έγραψε χαρακτηριστικά σε story του στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του. Σε επόμενη ανάρτησή του, ο ίδιος δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στο οποίο κρατά στην αγκαλιά του τον μικρό, ενώ παρακολουθούν μαζί την ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

Ο ευτυχισμένος μπαμπάς συνόδευσε τη φωτογραφία με καρδιές και ποδοσφαιρικά emoji, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τις νέες εμπειρίες στο πλευρό του γιου του.