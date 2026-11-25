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Από τα μπουζούκια στο Bollywood ο Νίκος Κουρκούλης, ο οποίος ανέβασε ένα απολαυστικό βίντεο στο TikTok τραγουδώντας στα ινδικά. Με τους στίχους γραμμένους με ελληνικούς χαρακτήρες στο σημειωματάριό του, ο λαϊκός τραγουδιστής ξεδίπλωσε το ταλέντο και το χιούμορ του, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αποθεωτικά σχόλια. «Έτσι γράφω τα αγγλικά», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.
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