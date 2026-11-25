Αυτή τη φορά δεν είναι κάποια αποκαλυπτική εμφάνισή της που τραβά τα βλέμματα, αλλά ένα άκρως εκκεντρικό καλλιτεχνικό δημιούργημα. Η Μπιάνκα Σενσόρι παρουσίασε ένα ρομπότ που έχει τη δική της μορφή και ζητά από τους επισκέπτες να γονατίσουν μπροστά του.

Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ αποκάλυψε το νέο της εγχείρημα μέσω Instagram την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας μια κοντινή φωτογραφία του προσώπου του ρομπότ. «Για πρώτη φορά, η Μπιάνκα Σενσόρι μιλάει», έγραψε χαρακτηριστικά. Το έργο φέρει τον τίτλο «BIO POP 2: BIANCA IS MY BABY DOLL» και αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός καλλιτεχνικού κύκλου επτά έργων που έχει σχεδιάσει η ίδια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bianca Censori (@biancacensori)

Το γιγαντιαίο ρομπότ και η απαίτηση να γονατίσουν μπροστά του

Το ρομποτικό αυτοπορτρέτο της Σενσόρι χρειάστηκε πέντε ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί, έχει ύψος περίπου τρία μέτρα και διαθέτει 25 άξονες κίνησης. Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο της εγκατάστασης, ωστόσο, είναι ότι οι επισκέπτες καλούνται να γονατίσουν μπροστά στο ομοίωμα, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να απαντά στις ερωτήσεις τους. «Στην αυγή της συνθετικής εποχής, το BIANCA IS MY BABY DOLL θέτει ερωτήματα για την κατασκευασμένη αυθεντία: τι πιστεύουμε και μπροστά σε ποιον γονατίζουμε;», αναφέρεται στην ανακοίνωση του έργου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bianca Censori (@biancacensori)

Η εγκατάσταση αναμένεται να παρουσιαστεί στη Νέα Υόρκη στις 14 Δεκεμβρίου.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Μπιάνκα Σενσόρι επιχειρεί να προκαλέσει συζητήσεις μέσα από την τέχνη της. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε παρουσιάσει στη Σεούλ μια εκκεντρική έκθεση με «ανθρώπινα έπιπλα» και μασκοφόρες φιγούρες που έμοιαζαν με την ίδια. Την ίδια περίοδο είχε κυκλοφορήσει και μια σειρά κοσμημάτων και αξεσουάρ, μεταξύ των οποίων ένα ασημένιο βραχιόλι αξίας 2.250 δολαρίων, εμπνευσμένο από το σχήμα ενός ιατρικού διαστολέα.