Το διαπεραστικό βλέμμα, τα γοητευτικά χαρακτηριστικά και η εντυπωσιακή εμφάνισή του θυμίζουν έντονα έναν από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Ο 25χρονος καλλονός φαίνεται πως έχει κληρονομήσει τη γοητεία του πατέρα του, με την ομοιότητά τους να είναι εντυπωσιακή.

Ο λόγος για τον Πάρις Μπρόσναν, τον μικρότερο γιο του θρυλικού «Τζέιμς Μποντ», Πιρς Μπρόσναν, και της δημοσιογράφου Κίλι Σέι Σμιθ. Ο νεαρός, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του μόντελινγκ και της ζωγραφικής, αποφάσισε να ακολουθήσει τα επαγγελματικά χνάρια του πατέρα του, εξασφαλίζοντας τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Seniors». Μιλώντας στο ισπανικό Vanity Fair, αποκάλυψε πως ο σκηνοθέτης της ταινίας τον επέλεξε χωρίς καν να γνωρίζει το διάσημο επώνυμό του. «Ο σκηνοθέτης, Λανς Κλαρκ, είδε μια φωτογραφία μου από μια φωτογράφιση που είχα κάνει με έναν φίλο και είπε: “Θέλω αυτόν τον τύπο για πρωταγωνιστή στην ταινία μου”. Δεν νομίζω ότι γνώριζε ποιος ήμουν. Δεν ήξερε καν το όνομά μου τότε. Μου άρεσε που με επέλεξε με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Pierce Brosnan’s son hits back at nepo baby claims and insists director had no idea who he was when he landed his first starring role https://t.co/KWfJpix4dz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 24, 2026

Ο Πάρις είχε πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2025, στο πλευρό του πατέρα του, στο γουέστερν «The Unholy Trinity». Παρά το γεγονός ότι φέρει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα επώνυμα του Χόλιγουντ, ο ίδιος επιθυμεί να χαράξει τη δική του πορεία. «Είμαι περήφανος για το από πού προέρχομαι, αλλά είναι σημαντικό για εμένα να χτίσω κάτι που να αισθάνομαι πραγματικά ότι είναι δικό μου. Ξέρω ότι αυτό απαιτεί χρόνο και θέλω η δουλειά μου να μιλά από μόνη της», υπογράμμισε. Ο 25χρονος σκοπεύει να συνεχίσει τις σπουδές του στην υποκριτική, χωρίς να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη για τη ζωγραφική, καθώς στις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να παρουσιάσει νέα έκθεση έργων του στο Λονδίνο.