Με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο και διάθεση αυτοσαρκασμού μίλησε ο Λευτέρης Ελευθερίου για την πολιτική του στάση, το βράδυ της Τρίτης, στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 και στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Ο γνωστός ηθοποιός δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον εαυτό του πολιτικά «κωλοτούμπα», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είναι ο Μητσοτάκης με την κυβέρνηση θα πάω με τη δεξιά να βγάλω κανά μεροκάματο, είναι η αριστερά θα θυμηθώ το αριστερό μου παρελθόν». «Βαθιά-βαθιά αυτό με έχει κάνει ακομμάτιστο», συμπλήρωσε, ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία της Αριστεράς στον καλλιτεχνικό χώρο. «Εμάς στον χώρο μας της τέχνης υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς και αριστερίλας που είναι σημαίνον γιατί ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι που ξυπνάει τον άνθρωπο, τον βοηθούσε από τις χαμηλότερες τάξεις να φτάσει σε μια συνείδηση», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Λευτέρης Ελευθερίου εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον πολιτικό διχασμό στην ελληνική κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι τα τραύματα του Εμφυλίου εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές απόψεις. Στη συνέχεια, αυτοχαρακτηρίστηκε «φουλ ισαποστάκιας», τονίζοντας τη σημασία της ατομικής ευθύνης, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων. «Ό,τι και να είσαι, με όποιον και να είσαι, κάνε 4 χρόνια το καθήκον σου, και βγες και βρίσε όσο θες. Να είσαι πολίτης σωστός και μετά βρίσε το σύστημα όσο θες», κατέληξε ο ηθοποιός.