Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής της προχώρησε η Κατερίνα Μαστραντωνάκη, μέσα από την εκπομπή «Από Θαύμα – Ιστορίες Δεύτερης Ζωής» του OPEN.

Η δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ αποκάλυψε πως βρέθηκε τρεις φορές αντιμέτωπη με τον καρκίνο, περιγράφοντας τη στιγμή που πληροφορήθηκε για πρώτη φορά τη διάγνωσή της, ενώ βρισκόταν εν ώρα εργασίας. «Ήταν ένας τυχαίος γυναικολογικός έλεγχος που είχα κάνει. Ήμουν σε μια εκκλησία που κάλυπτα μια κηδεία, με παίρνει η γυναικολόγος μου και το πρώτο που την ρώτησα είναι εάν έχω καρκίνο. Κατέρρευσα και κοίταξα να δω μπροστά σε ποια εικόνα έπεσα. Ήταν η Αγία Αικατερίνη, φίλησα τα πόδια και της είπα “Βοήθησέ με”», ανέφερε αρχικά.

Για ενάμιση χρόνο η δημοσιογράφος υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες, έχοντας διαρκώς στο μυαλό της το ενδεχόμενο να χάσει τη ζωή της. Όπως εξήγησε, η πίστη της στον Θεό τη βοήθησε να διαχειριστεί τον φόβο της. «Τρεις φορές, ένιωσα ότι έπιασα πάτο και τρεις φορές έβαλα τα πόδια μου ψηλά, τα τέντωσα και ανέβηκα πάλι. Γιατί ξέρεις πότε κέρδισα τη ζωή; Όταν σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο. Αυτό το κατάφερα μετά την τρίτη φορά, γιατί τρεις φορές μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος», εξομολογήθηκε. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η τρίτη διάγνωση, καθώς εκείνη την περίοδο υποβαλλόταν ήδη σε βαριές χημειοθεραπείες. Η ίδια αντιλαμβανόταν την αγωνία του συζύγου και των φίλων της, παρά τις προσπάθειές τους να της κρύψουν την ανησυχία τους. «Ρωτούσα τον γιατρό μου πόσο θα ζήσω. Μου λέει: “Εάν δεν τα καταφέρουμε Κατερίνα, μάλλον μέσα σε μία πενταετία θα έχεις πεθάνει”», αποκάλυψε.

Ωστόσο, οι εξετάσεις της έδειξαν στη συνέχεια υποχώρηση του καρκίνου, επιτρέποντας στον θεράποντα γιατρό της να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση. «Και να ’μαι τώρα εδώ. Και πλέον επέζησα από τον καρκίνο εκεί που πίστευαν οι περισσότεροι ότι δε θα τα καταφέρω. Βέβαια και ο γιατρός μου, μου είπε, ότι ήμουν και για εκείνον το προσωπικό του θαύμα», σημείωσε. Κλείνοντας την εξομολόγησή της, η Κατερίνα Μαστραντωνάκη θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας στους ανθρώπους που δοκιμάζονται από την ασθένεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε για την ίδια η πίστη σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς της.