Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα επανήλθε στα social media ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μετά την περιπέτεια της υγείας του που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου αποκάλυψε πως υπέστη τροφική δηλητηρίαση, δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τον δύο ετών γιο του, Βασίλη. Πατέρας και γιος ανέλαβαν να συναρμολογήσουν ένα παιδικό μηχανάκι, με τον τραγουδιστή να κρατά το κατσαβίδι και τον μικρό Βασίλη να έχει αναλάβει τις οδηγίες συναρμολόγησης.

Υπενθυμίζεται πως μόλις μία ημέρα μετά τα δεύτερα γενέθλια του γιου του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε δημοσιεύσει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του από το κρεβάτι, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας του. «Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη», είχε γράψει χαρακτηριστικά. Η νέα του ανάρτηση, ωστόσο, έχει σαφώς πιο ευχάριστο χαρακτήρα, με τον τραγουδιστή να απολαμβάνει όμορφες στιγμές με τον πρωτότοκο γιο του.

Ο ίδιος και η Αλεξάνδρα Νίκα διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική τους ζωή, καθώς πριν από μερικούς μήνες υποδέχτηκαν και το δεύτερο παιδί τους, τη μικρή Μιράντα.