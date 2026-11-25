Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γύρω από τον πολυσυζητημένο καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, καθώς το βίντεο της μεταξύ τους έντασης διέρρευσε στο διαδίκτυο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε μέσα από το «Happy Day» στις νέες εξελίξεις της υπόθεσης, καταδικάζοντας τη δημοσιοποίηση του υλικού που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος. «Από χθες έχει διαρρεύσει – και θέλω να το καταδικάσουμε εδώ – το βίντεο που κάποιοι τράβηξαν από το κοντρόλ την ώρα του διαλείμματος που έγινε ο καβγάς. Εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν θα δείτε αυτό το βίντεο – όχι μόνο γιατί υπάρχει ένα εξώδικο προς όλους τους σταθμούς – ούτως ή άλλως δεν θα το βλέπατε αυτό γιατί είναι ένα προϊόν που δεν είναι δημόσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα στο κανάλι προκειμένου να διαπιστωθεί πώς διέρρευσε το συγκεκριμένο υλικό. Μάλιστα, σχολιάζοντας τη χθεσινή έναρξη της εκπομπής του Open, με τις αγκαλιές και τα τραγούδια του Φρανκ Σινάτρα, έκανε λόγο για «θέατρο του παραλόγου».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε την άποψη πως, μετά τη διαρροή του βίντεο, οι δύο δημοσιογράφοι ενδεχομένως να επιλέξουν να τοποθετηθούν πιο ξεκάθαρα για όσα συνέβησαν μεταξύ τους. «Αυτές οι άβολες στιγμές μπορεί να υπάρχουν, το θέμα είναι να θέλουν όλοι να τις ξεπεράσουν και να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Επειδή δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές οι εντάσεις, είμαι της σχολής, αν μπορούμε, να απευθυνόμαστε στον κόσμο και να λέμε την αλήθεια», κατέληξε η παρουσιάστρια του Alpha.