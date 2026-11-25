Την ενόχλησή της για τους ανθρώπους που έχουν άποψη επί παντός επιστητού και δεν διστάζουν να παρεμβαίνουν στις προσωπικές επιλογές των γύρω τους εξέφρασε η Μαρία Ηλιάκη μέσα από τα social media.

Η παρουσιάστρια, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί έναν προβληματισμό της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Χωρίς να κατονομάσει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σε εκείνους που σπεύδουν να δώσουν συμβουλές για τις σχέσεις, τον γάμο και την ανατροφή των παιδιών των άλλων, ενώ, κατά την άποψή της, δεν έχουν καταφέρει να διαχειριστούν σωστά τη δική τους ζωή. «Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Κάνω ένα μικρό γκάλοπ. Έχετε παρατηρήσει ότι αυτοί που κάνουν τους έξυπνους, τους ξερόλες κτλ. και κάνουν συνεχώς υποδείξεις σε όλους για τη ζωή τους, για τον χαρακτήρα τους, τον γάμο τους, για τα παιδιά τους… Είναι αυτοί που στη ζωή τους τα έχουν κάνει… μαντάρα, για να το πω έτσι κομψά;», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η παρουσιάστρια δεν έμεινε εκεί, αλλά συνέχισε διερωτώμενη τι είναι αυτό που ωθεί τους συγκεκριμένους ανθρώπους σε μια τέτοια συμπεριφορά.

«Οπότε αυτό γιατί το κάνεις; Θες να πιστέψεις ότι όλα τα κάνεις καλά; Δίνεις συμβουλές στους άλλους; Με αυτό το ύφος αποκλείεται. Γενικά το έχετε παρατηρήσει και εσείς αυτό ή είμαι μόνη μου;», κατέληξε η Μαρία Ηλιάκη, ζητώντας τη γνώμη των ακολούθων της.