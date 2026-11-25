Αντίστροφα μετρούν ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη για την πιο όμορφη αλλαγή στη ζωή τους, καθώς σε περίπου δύο μήνες αναμένεται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» και άνοιξε την καρδιά του, αποκαλύπτοντας πως η απόκτηση ενός παιδιού αποτελούσε εδώ και καιρό μεγάλη επιθυμία του ζευγαριού. «Είμαι ακριβώς στη φάση που και εγώ και η Αναστασία το περιμέναμε και το προσπαθούσαμε πάρα πολύ καιρό. Είμαι 43 χρονών και ακόμα δεν έχω κάνει παιδάκι. Τώρα θα μας έρθει πρώτα ο Θεός και ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί είναι και το μεγάλο μου άγχος αυτό.

Είμαι πραγματικά απόλυτα συνειδητοποιημένος, απόλυτα ευγνώμων με αυτό που συμβαίνει και το περιμένω όσο τίποτα», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής. Με ιδιαίτερη συγκίνηση αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, με την οποία συμπληρώνουν περισσότερα από επτά χρόνια κοινής πορείας και τέσσερα χρόνια γάμου. «Είναι μια σχέση που έχει δοκιμαστεί. Είναι ένας άνθρωπος που πλέον τον αισθάνομαι τον πιο δικό μου άνθρωπο, τον πιο κοντινό μου άνθρωπο, η βάση μου, τα θεμέλιά μου και νομίζω ότι το παιδάκι που θα έρθει πραγματικά θα μας ολοκληρώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ηλίας Βρεττός αποκάλυψε, μάλιστα, πως η σύζυγός του παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της. «Είναι επτά μηνών και δεν φαίνεται η κοιλιά της. Δηλαδή κάθε φορά την κοιτάω και λέω “πού το έκρυψες το παιδί;”», είπε με χιούμορ, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ενέργεια και την πειθαρχία της.

Υπενθυμίζεται πως το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου την 1η Σεπτεμβρίου του 2022 στην Κύμη της Εύβοιας, τόπο καταγωγής του τραγουδιστή, και πλέον ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή του ζωή.