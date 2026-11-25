Στην Ιαπωνία εκεί στα 1970 ήταν ο πιο διάσημος συγγραφέας. Τρεις φορές ήταν υποψήφιος για Νόμπελ Λογοτεχνίας, αλλά δεν έγινε ο πρώτος εκπρόσωπος της χώρας του που το κερδίζει.

Ήταν χαρισματικός. Στα 45 χρόνια του ήταν εκτός από συγγραφέας και σκηνοθέτης, είχε γυρίσει μια ταινία, είχε παίξει στο θέατρο, ήταν μοντέλο. Το αδύνατο, καχεκτικό παιδί είχε γίνει με πολύ γυμναστική καθημερινά είχε φτιάξει σώμα που θα το ζήλευαν οι περισσότεροι bodybuilders που κατανάλωναν αναβολικά με τις χούφτες.

Όλα καλά; Μάλλον όχι. Σε μια χώρα που κοιτούσε τη Δύση αυτός ήταν αφοσιωμένος στην Ανατολή, στο παρελθόν της χώρας, ακόμα και πίσω στον 19ο αιώνα. Ήταν ο ίδιος σαμουράι αν και είχαν καταργηθεί εδώ και δεκαετίες, ήθελε να επιστρέφει ο Αυτοκράτορας στη θεότητά του, αυτή που είχε αρνηθεί για να σώσει το κεφάλι και τον θρόνο του μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Γεννήθηκε ως Κιμιτάκε Χιραόκα, αλλά το είχε αλλάξει σε Γιόκιο Μασίμα. Φοβόταν τα γηρατειά κι ήταν της άποψης ότι ο καθένας έπρεπε να επιλέγει τον θάνατό του.

Εκείνο το πρωινό της 25ης Νοεμβρίου 1970 έκανε την τελευταία προσπάθεια να επιστρέψει η χώρα του στο… χτες. Με τρεις φίλους του κατέλαβαν ένα στρατόπεδο μόνο με τα σπαθιά τους, έπιασαν όμηρο τον αντιστράτηγο Κανετόσι Μασίτα και έβγαλε έναν πύρινο λόγο ζητώντας από τους στρατιώτες να κάνουν πραξικόπημα για να αποτρέψουν τη ψήφιση του νέου Συντάγμαγμα.

Αυτοί τον αντιμετώπισαν μάλλον αδιάφορα. Λογικό. Η χώρα δεν κοιτούσε μόνο προς τη Δύση, ήθελε να την κατακτήσει όχι με τα όπλα, αλλά με τη βιομηχανία της. Η Κίνα και η Κορέα δεν είχαν περάσει στη βιομηχανική εποχή. Η Ιαπωνία έφτιαχνε αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές, το χρήμα έρεε, το επίπεδο ζωής ψήλωνε, ποιος ο λόγος να γυρίσουν στο παρελθόν που τόσο τους είχε πληγώσει;

Αποτέλεσμα; Αφού είδε ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος διάλεξε τον θάνατο με τον παραδοσιακό τρόπο. Θα πέθανε με το σεπούκο, μια μέθοδο θανάτου. Θα έκανε χαρακίρι, αλλά ο σύντροφός του θα τον αποκεφάλιζε. Έτσι κι έγινε και μετά έκανε χαρακίρι κι αυτός.

Γεννήσεις

1899: Μιχάλης Τόμπρος, γλύπτης, καθηγητής Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών,ακαδημαϊκός. Πέθανε στις 28 Μαΐου 1974.

1900: Ρούντολφ Ες, Γερμανός εθνοσοσιαλιστής, διοικητής του στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Άουσβιτς. Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε με απαγχονισμό στις 16 Απριλίου 1947 δίπλα στο κρεματόριο του Άουσβιτς.

1911: Νίκος Κρανιδώτης, Κύπρος διπλωμάτης, συγγραφέας, ποιητής, πεζογράφος. Πέθανε το 1997.

1915: Αουγκούστο Πινοσέτ, Χιλιανός στρατιωτικός, δικτάτορας της χώρας από το 1973 έως το 1990. Πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου 2006.

1922: Κώστας Νικολόπουλος, εκδότης, συνιδιοκτήτης της εφημερίδας Έθνος έως το 1970, νομικός και ιδρυτής του σωματείου Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου (ΦΙΛ.Π.Α). Πέθανε στις 17 Σεπτεμβρίου 1998.

1941: Ελένη Καραΐνδου, συνθέτρια, μουσική παραγωγός, μαθηματικός. Βραβευμένη για την μουσικό που έχει γράψει σε εμβληματικές ταινίες.

1941: Χρήστος Παπανικολάου, άλτης του επί κοντώ. Ήταν ο πρώτος Έλληνας που σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στον στίβο. Πέρασε τα 5μ49 στις 24 Οκτωβρίου 1970 στο Φάληρο.

1954: Θεόδωρος Β’, Πατριάρχης και Πάπας Αλεξανδρείας. Το κοσμικό του όνομα είναι Νικόλαος Χορευτάκης. Εκλέχτηκε στις 9 Οκτωβρίου 2004.

1960: Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι τζούνιορ, Αμερικανός δικηγόρος και εκδότης του περιοδικού George. Σκοτώθηκε στις 16 Ιουλίου 1996 όταν έπεσε το ιδιωτικό του αεροπλάνο.

Θάνατος

1560: Αντρέα Ντόρια (94 χρ.), Γενοβέζος πρίγκιπας και ναύαρχος. Ποτέ δεν νικήθηκε από τους Τούρκους. Κυρίευσε μεταξύ άλλων την Κορώνη, Πάτρα, Ρίο και Αντίρριο.

1911: Πολ Λαφάργκ (69 χρ.), Γάλλος γεννημένος στην Κούβα, επαναστάτης, δημοσιογράφος, λογοτέχνης, πολιτικός, ακτιβιστής, γνωστός για το έργο του Δικαίωμα στην τεμπελιά. Ήταν παντρεμένος με την κόρη του Καρλ Μαρξ, Λόρα (66 χρ.). Αυτοκτόνησαν στο Παρίσι παίρνοντας υδροκυάνιο, υλοποιώντας την απόφαση που είχαν πάρει να μην γεράσουν και να φύγουν υγιείς και ακμαίοι. Στην κηδεία του παραβρέθηκε ο Λένιν,.

1957: Γεώργιος (88 χρ.), πρίγκιπας της Ελλάδας και της Δανίας, ναύαρχος τριών Στόλων, Ρωσίας, Ελλάδα, Δανίας, πρώη Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης. Παντρεύτηκε την πάμπλουτη Μαρία Βοναπάρτη.

1959: Ζαράρ Φιλίπ (37 χρ.), Γάλλος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Πέθανε από κίρρωση του ήπατοπς

1968: Άπτον Σίνκλερ (90 χρ.), Αμερικανός συγγραφέας και πολιτικός. Έγραψε περισσότερα από 90 βιβλία και τιμήθηκε με Πούλιτζερ.

1970: Γιοουκιο Μασίμα (45 χρ.), Ιάπωνας συγγραφέας και εθνικής. Έκανε δημόσιο χαρακίρι (σεπούκου) σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο δυτικής εμπνεύσεως σύνταγμα που καθιέρωσε η χώρα του μετά από αποτυχημένη προσπάθεια να ρίξει την κυβέρνηση και να αποκαταστήσει τον Αυτοκράτορα ως θεό, όπως παλιά.

1974: Ου Θαντ (65 χρ.), Βιρμανός (σήμερινό Μιανμάρ) διπλωμάτης, τρίτος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ (1962-71)

1993: Άντονι Μπέρτζες (76 χρ.), Άγγλος συγγραφέας. Το έργο του Κουρδιστό Πορτοκάλι που έγινε ταινία είναι το πιο διάσημο έργο του.

2005: Τζορτζ Μπέστ (59 χρ.), Βορειοϊρλανδός ποδοσφαιριστής. Έγινε σημαία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αιτία θανάτου αναφέρεται η υπερβολικής χρήσης αλκοόλ από την νεανική του ηλικία και παρόλο που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση συκωτιού το 2002. Τον αποκαλούσα Πέμπτος Beatle. Είχε δηλώσει: Αν είχα γεννηθεί άσχημος ο κόσμος δεν θα είχε ακούσει για τον Πελέ.

2016: Φιντέλ Κάστρο (90 χρ.), Κουβανός επαναστάτης, πρωθυπουργός και αργότερα πρόεδρος της χώρας του την οποία κυβέρνησε από το 1959 έως το 2008. Ο μόνος ηγέτης χώρας της Λατινικής Αμερικής που όρθωσε το ανάστημά του στις ΗΠΑ και παρέμεινε στην εξουσία.

2020: Ντιέγκο Μαραντόνα (60 χρ.), Αργεντινός ποδοσφαιριστής, ο κορυφαίος για πολλούς που ανέδειξε το άθλημα. Απέκτησε στη διάρκεια της καριέρας του φανατικούς φίλους, μέχρι και θρησκεία δημιούργησαν στην Αργεντινή, αλλά και ορκισμένους εχθρούς.