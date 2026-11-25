Αμέτρητες αναμνήσεις από τη Ζωή Λάσκαρη κρύβει η οικογενειακή βίλα στο Πόρτο Ράφτη, εκεί όπου η σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου είχε δημιουργήσει το δικό της καταφύγιο.

Η εγγονή της, Ζένια Μπονάτσου, είχε μιλήσει σε παλαιότερη συνέντευξή της για το ενδεχόμενο πώλησης της πολυτελούς κατοικίας, εξηγώντας πως τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι ίδιο μετά την απώλεια της γιαγιάς της. «Το σπίτι είναι πολύ μεγάλο για να μείνουν ένα και δύο άτομα. Θα ήταν υπερβολή να πω πως θα ήθελα να το κρατήσουμε, μου φαίνεται απόλυτα λογικό να πουληθεί. Εξάλλου, χωρίς την παρουσία της γιαγιάς μου, δεν θα είναι ποτέ το ίδιο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Η κόρη του Βλάσση Μπονάτσου είχε αποκαλύψει, μάλιστα, και μια άγνωστη σε πολλούς πτυχή της Ζωής Λάσκαρη, την ιδιαίτερη αγάπη της για την κατασκευή κοσμημάτων. «Ως γιαγιά ήταν πολύ τρυφερή και στοργική, ενώ η αγκαλιά της ήταν η λύτρωσή μου σε κάθε στιγμή αδυναμίας», είχε εξομολογηθεί, περιγράφοντας πως η ηθοποιός αφιέρωνε ώρες δημιουργώντας σκουλαρίκια, βραχιόλια και κολιέ.

Τα επτά τσιγάρα που δεν πρόλαβε να καπνίσει η Ζωή Λάσκαρη

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αποκάλυψη που είχε κάνει η Ζένια Μπονάτσου τον Αύγουστο του 2021 σχετικά με τα προσωπικά αντικείμενα της γιαγιάς της που είχε κρατήσει. Ανάμεσά τους βρίσκονται η ταμπακιέρα της Ζωής Λάσκαρη, μέσα στην οποία υπήρχαν ακόμη επτά τσιγάρα που δεν πρόλαβε να καπνίσει, καθώς και δύο λευκά δερμάτινα περικάρπια. Η ίδια είχε περιγράψει πόσο δύσκολο ήταν να επιστρέφει στο σπίτι όπου κάποτε συγκεντρωνόταν ολόκληρη η οικογένεια, καθώς κάθε γωνιά του ξυπνούσε αναμνήσεις. Όσο για την τύχη της βίλας, στη συνέντευξή της το 2021 είχε διευκρινίσει: «Προς το παρόν το κρατάμε». Δεν έβαλα το περί «θαμμένου» αντικειμένου στον κήπο, καθώς δεν τεκμηριώνεται πουθενά στο αρχικό δημοσίευμα, ούτε προκύπτει ότι επιθυμεί την άμεση πώληση της βίλας.