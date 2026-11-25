Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του πολυσυζητημένου καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, μετά τη διαρροή του επίμαχου βίντεο στο διαδίκτυο.

Το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, οι δύο δημοσιογράφοι του OPEN αποφάσισαν να τοποθετηθούν εκτενώς μέσα από την εκπομπή «10 Παντού», επιβεβαιώνοντας την έντονη αντιπαράθεσή τους και εκφράζοντας την οργή τους για τις διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό. Αφορμή για την τοποθέτησή τους στάθηκε η ονομαστική εορτή της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να αναφέρεται στην αγκαλιά που αντάλλαξαν την προηγούμενη ημέρα. «Είμαστε όλη μέρα μαζί, είμαστε συνεργάτες. Πιο πολύ τα λέμε εμείς παρά οι οικογένειές μας. Και μου έδωσες μια αγκαλιά. Και ακόμα και αυτή η αγκαλιά, Κατερίνα μου, κανιβαλίστηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ξέσπασμα του Νίκου Στραβελάκη

Ο δημοσιογράφος παραδέχτηκε πως η διαφωνία τους ήταν έντονη, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι επρόκειτο για ένα περιστατικό που συνέβη εκτός τηλεοπτικού αέρα και αφορούσε επαγγελματικά ζητήματα. «Δεν έγινε τίποτα δημόσια, δεν έγινε τίποτα μπροστά από τις κάμερες. Θα μπορούσε να είχε γίνει σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο. Είναι ένα από τα δεκάδες επεισόδια. Ήταν έντονο, ναι, διήρκεσε ενάμιση λεπτό. Ένα από τα δεκάδες επεισόδια που έχουν γίνει σαράντα χρόνια στην τηλεόραση. Ξέρεις πόσα τέτοια και πολύ πιο έντονα έχω ζήσει;», σημείωσε. Μάλιστα, άφησε αιχμές για συναδέλφους του και εκπομπές της ανταγωνιστικής τηλεοπτικής ζώνης. «Μην υποκρινόμαστε. Μην κάνουμε show για να κερδίσουμε τηλεθέαση κανιβαλίζοντας συναδέλφους μας. Δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου», υπογράμμισε.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Δεν δεχόμαστε να μας παραδίδετε μαθήματα ηθικής»

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου ξεκαθάρισε πως η διαφωνία τους ανήκει στο παρελθόν, εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά όσων σχολίασαν τη συμπεριφορά τους. «Κάντε την κριτική σας, όμως δεν δεχόμαστε να μας παραδίδετε μαθήματα ηθικής, όταν κάποιοι συνάδελφοι έχετε στο παρελθόν δείξει και εσείς με τον δικό σας διαφορετικό τρόπο τη δική σας συμπεριφορά και έχετε κριθεί. Λοιπόν, προχωράμε. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει ακόμα πιο δυνατούς», τόνισε.

Το βίντεο που έφτασε μέχρι την κόρη της και οι νομικές ενέργειες

Ιδιαίτερα ενοχλημένη εμφανίστηκε η δημοσιογράφος από το γεγονός ότι το επίμαχο υλικό κυκλοφόρησε στα social media, με αποτέλεσμα να το παρακολουθήσουν ακόμη και μέλη της οικογένειάς της. «Εγώ σκοπεύω να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εντοπιστεί ο δράστης, η δράστιδα ή οι δράστες. Θεωρώ απαράδεκτο να καταγράφονται προσωπικές στιγμές δημοσιογράφων και όχι μόνο», ανέφερε. «Έχουμε ήδη στεναχωρήσει και τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι τρομερό ότι στο TikTok το επίμαχο βίντεο το είδε το παιδί μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου, ο προϊστάμενός μου, ο διευθυντής μου, οι συνάδελφοί μου και όλοι οι υπόλοιποι», πρόσθεσε. Ο Νίκος Στραβελάκης, επικαλούμενος επικοινωνία με νομικό, προειδοποίησε για τις πιθανές νομικές συνέπειες της αναπαραγωγής του υλικού. «Όσοι αναπαράγουν αυτή την πράξη να γνωρίζουν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου. Και δεν το λέω απειλώντας. Το λέω προστατεύοντας τα έννομα συμφέροντά μας. Δεν είμαστε ζούγκλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δύο παρουσιαστές υπερασπίστηκαν επίσης τον διευθυντή ενημέρωσης του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, ζητώντας να μη συνδέεται το όνομά του με την υπόθεση. Κλείνοντας, ο Νίκος Στραβελάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια της συνεργασίας τους, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν «ούτε θύτες ούτε θύματα» και καταλήγοντας με τη χαρακτηριστική φράση: «Αλλά ως εδώ».