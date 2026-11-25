Δεν έχουν τέλος οι αντιδράσεις στον τηλεοπτικό κόσμο μετά τη διαρροή του βίντεο με τον άγριο καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της.

Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, σχολίασε το περιστατικό που σημειώθηκε πίσω από τις κάμερες της εκπομπής «10 Παντού» του OPEN, εστιάζοντας στη δημοσιοποίηση του επίμαχου υλικού. Μάλιστα, η ίδια παραδέχτηκε πως ανάλογα περιστατικά με ανοιχτά μικρόφωνα έχουν συμβεί και στη δική της εκπομπή.

«Εμένα αυτό το βίντεο με τρομάζει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και παράνομο αυτό που έγινε με το βίντεο. Λάθη γίνονται, και σε εμάς έχουν μείνει ανοιχτά μικρόφωνα και έχει πει το στόμα μας πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τι συμβαίνει όταν οι κάμερες σταματούν να γράφουν για τη μετάδοση της εκπομπής, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι όλα όσα συζητούνται μεταξύ των συνεργατών κατάλληλα για τον τηλεοπτικό αέρα. «Στα διαλείμματα λέμε τα καλύτερα, αυτά που δεν μπορούμε να σας πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν λέγονται όλα στην τηλεόραση. Αυτό δεν είναι υποκρισία, είναι αξιοπρέπεια», συμπλήρωσε.

Το παρασκήνιο του επεισοδίου που έχει προκαλέσει σάλο

Η έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, με αφορμή μια συζήτηση σχετικά με την καθημερινή προετοιμασία της εκπομπής. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου φέρεται να αντέδρασε στις αναφορές του Νίκου Στραβελάκη, θεωρώντας πως υποβαθμιζόταν η συμβολή της ίδιας και των υπόλοιπων συνεργατών, με αποτέλεσμα η συζήτηση να εξελιχθεί σε ανταλλαγή βαριών εκφράσεων. Παρά τις διαστάσεις που έχει πάρει η υπόθεση, οι δύο δημοσιογράφοι συνεχίζουν κανονικά τη συνεργασία τους, έχοντας εκφράσει δημόσια την ενόχλησή τους για τη διαρροή του βίντεο και τον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε από συναδέλφους τους.