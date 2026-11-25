Νέες εξελίξεις φαίνεται πως δρομολογούνται στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA, με ένα ιδιαίτερα γνώριμο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης να ακούγεται ως πιθανός αντικαταστάτης του Νίκου Συρίγου.

Συγκεκριμένα, μέσα από την εκπομπή «Gr Xpress», με τον Θοδωρή Ρακιτζή και την Έλενα Σωτηροπούλου, έγινε γνωστό το όνομα του δημοσιογράφου που φέρεται να διεκδικεί μια θέση στο πλευρό της παρουσιάστριας μετά τις γιορτές. Ο λόγος για τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, ο οποίος διαθέτει πολυετή τηλεοπτική εμπειρία και έχει ξεχωρίσει για τις αιχμηρές τοποθετήσεις του και τον σχολιασμό τόσο της lifestyle όσο και της πολιτικής επικαιρότητας. Μάλιστα, οι συντελεστές της εκπομπής σχολίασαν θετικά το ενδεχόμενο της συγκεκριμένης συνεργασίας, εκτιμώντας πως η παρουσία του θα μπορούσε να «ανάψει τα αίματα» στο πλατό και να δώσει νέα δυναμική στην εκπομπή.



Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, η πληροφορία δεν προέρχεται από την Barking Well Media, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη συγκεκριμένη τηλεοπτική μετακίνηση.