Μια απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ, με τη Μαρία Ηλιάκη να ζητά από τους συνεργάτες της να της κλείσουν το μικρόφωνο, προκειμένου να αποχωρήσει για λίγο από το πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς».

Λίγο πριν από τις 8 το πρωί, η παρουσιάστρια θέλησε να διακόψει για δύο λεπτά τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, καθώς είχε δώσει μια υπόσχεση στην κόρη της, την οποία δεν ήθελε να αθετήσει. Συγκεκριμένα, η μικρή Κατερίνα έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή, με τη Μαρία Ηλιάκη να θέλει να της ευχηθεί τηλεφωνικά πριν εκείνη αναχωρήσει για το σχολείο. «Θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να βγω έξω», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια, προσθέτοντας: «Της το έχω υποσχεθεί. Για δυο λεπτά κλείστε μου το μικρόφωνο. Συγγνώμη». Ο Κρατερός Κατσούλης έδειξε κατανόηση, στέλνοντας τις δικές του ευχές στη μικρή Κατερίνα και αναλαμβάνοντας τη ροή της εκπομπής μέχρι την επιστροφή της συμπαρουσιάστριάς του.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο σύζυγός της, Στέλιος Μανουσάκης, υποδέχτηκαν την κόρη τους τον Μάιο του 2021 και έκτοτε έχουν επιλέξει να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί αρκετές φορές στις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή της, με τη σημερινή της κίνηση να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η κόρη της αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.