Διαφορετική από κάθε άλλη χρονιά είναι η φετινή ονομαστική εορτή της Κατερίνας Καινούργιου, καθώς είναι η πρώτη που γιορτάζει έχοντας αποκτήσει το πρώτο της παιδί.

Το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια του Alpha καλημέρισε τους τηλεθεατές της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας με ενθουσιασμό πως στο πλατό βρισκόταν και η οκτώ μηνών κόρη της, Ξένια. Η ευτυχισμένη μανούλα θέλησε να φέρει τη μικρή στο στούντιο, προκειμένου να δει από κοντά τον εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό της εκπομπής. «Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που από εχθές έχετε κάνει την ημέρα μου πανέμορφη. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα και δώρα. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής μου γιατί στο πλατό έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την κόρη μου. Την έχω φέρει μαζί για να δει το υπέροχα στολισμένο πλατό. Είναι και ο βαφτισιμιός μου ο Μάξιμος μαζί, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια ευχήθηκε σε όλες τις γυναίκες που έχουν την ονομαστική τους εορτή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αγαπημένη της γιαγιά. «Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου που είναι μια από τις πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου. Να είστε όλες γερές και χαρούμενες», πρόσθεσε. Υπενθυμίζεται πως η Κατερίνα Καινούργιου είχε εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες την επιθυμία της να φέρει τη μικρή Ξένια στην εκπομπή, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως δεν επιθυμεί να την εμφανίσει στον τηλεοπτικό αέρα, θέλοντας να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της.

Η μητρότητα έχει αλλάξει την καθημερινότητα της παρουσιάστριας, η οποία δεν κρύβει την ευτυχία που βιώνει από τη στιγμή που κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη της.