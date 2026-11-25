Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η 21η Νοεμβρίου για την Αμαλία Κωστοπούλου, καθώς ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ, είχε τα γενέθλιά του.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού γιόρτασε την ιδιαίτερη αυτή περίσταση σε εστιατόριο στην Αμερική, μαζί με τον αγαπημένο της και στενούς τους φίλους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media.

Η ίδια, μάλιστα, προχώρησε σε μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση, εκφράζοντας με τα πιο τρυφερά λόγια όσα αισθάνεται για τον άνθρωπο της ζωής της. «Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο γεμάτο αγνώστους και φεύγεις αγκαλιάζοντας τους μισούς από αυτούς. Το να παρακολουθώ τον κόσμο να σε ερωτεύεται θα είναι πάντα και για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι κάθε φορά που πηγαίνουμε κάπου. Έχεις περισσότερη χάρη και ακεραιότητα από όση θα αποκτήσουν ποτέ οι περισσότεροι άνθρωποι. Και τα λόγια δεν θα είναι ποτέ αρκετά για να περιγράψουν αυτό που νιώθω για σένα. Έχεις αφήσει μέσα μου έναν κόσμο που είναι διαφορετικός. Το να είμαι γυναίκα σου, είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Χρόνια πολλά μωρό μου. Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Του χρόνου με ένα μωρό»

Ανάμεσα στα δεκάδες μηνύματα αγάπης που δέχτηκε το ζευγάρι, ξεχώρισαν και οι ευχές ορισμένων διαδικτυακών φίλων της Αμαλίας Κωστοπούλου, οι οποίοι τους ευχήθηκαν τα επόμενα γενέθλια να τους βρουν με ένα μωρό στην αγκαλιά. Πρόκειται, ωστόσο, αποκλειστικά για ευχές των ακολούθων της, καθώς το ζευγάρι δεν έχει ανακοινώσει κάποια εγκυμοσύνη.

Υπενθυμίζεται πως η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ γιόρτασαν τον γάμο τους στις 30 Μαΐου 2026, στο Κάστρο της Πύλου, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων, ενώ είχε προηγηθεί ο πολιτικός τους γάμος στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2025. Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει την κοινή τους ζωή στην Αμερική, με την Αμαλία να μοιράζεται συχνά στιγμές της καθημερινότητάς τους με τους διαδικτυακούς της φίλους.