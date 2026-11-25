Γεμάτο ανατροπές και απρόοπτα ήταν το επεισόδιο του GNTM που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, με δύο επιστροφές να αλλάζουν τα δεδομένα και μία αποχώρηση να αφήνει αμηχανία στο πλατό.

Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική φωτογράφιση στο κέντρο της Αθήνας, με τις καιρικές συνθήκες και τη βροχή να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την αποστολή τους. Με φόντο τη δεκαετία του ’40 και κινηματογραφική αισθητική, τα μοντέλα έπρεπε να υποδυθούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που αναγκάζεται να αποχωριστεί. Πίσω από τον φωτογραφικό φακό βρέθηκε ο Σπύρος Γεωργίου, ενώ στο πλευρό των διαγωνιζομένων εμφανίστηκαν δύο γνώριμα πρόσωπα από τον προηγούμενο κύκλο, η νικήτρια του GNTM 6, Ξένια Τσιρκόβα, και ο Γιώργος Τοκμετζίδης.

Η διπλή επιστροφή που άλλαξε τις ισορροπίες

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήρθε όταν η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανακοίνωσαν πως δύο πρώην διαγωνιζόμενοι θα έπαιρναν μια δεύτερη ευκαιρία. Ο λόγος για τον Ζαν και τον Χρύσανθο, οι οποίοι, έπειτα από απόφαση των φωτογράφων που είχαν συμμετάσχει μέχρι στιγμής στον διαγωνισμό, επέστρεψαν στη διεκδίκηση του τίτλου. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε πως οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνες της Σταυρούλας και του Γιάννη, με την πρώτη να εξασφαλίζει την ασυλία και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Το ηχηρό «άκυρο» της Άννας στην Καρολίνα

Στις δύο τελευταίες θέσεις βρέθηκαν η Άννα και η Σοφία, με την πρώτη να καλείται τελικά να εγκαταλείψει τον διαγωνισμό μόδας. «Μέσα από το παιχνίδι έμαθα ότι όσο εκτιμάται ο αυθορμητισμός και η προσωπικότητά μου, να μην αφήσω αυτόν τον χώρο. Τώρα καταλαβαίνω λίγο παραπάνω την αξία μου», δήλωσε λίγο πριν αποχωρήσει. Ωστόσο, εκείνο που έκλεψε την παράσταση ήταν η κίνησή της να αρνηθεί να χαιρετήσει την Καρολίνα, με την αποχώρησή της να ολοκληρώνεται μέσα σε κλίμα αμηχανίας.