Αβάσταχτος παραμένει ο πόνος για τη Μαρία Μαζωνάκη, η οποία καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του αγαπημένου της αδελφού, Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και τις νέες εξελίξεις μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεών του.

Η αδελφή του τραγουδιστή μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, έξω από την κατοικία του, την οποία επισκέπτεται σχεδόν καθημερινά προκειμένου να συγκεντρώσει τα προσωπικά του αντικείμενα. Εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, εξομολογήθηκε πως εκείνο που τη βασανίζει είναι η σκέψη ότι ο αδελφός της ενδεχομένως υπέφερε πριν φύγει από τη ζωή. «Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Χάλια νιώθω, γιατί νόμιζα ότι δεν υπέφερε ο αδερφός μου και τελικά υπέφερε. Έτσι όπως φαίνεται. Και αυτό με γονατίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Λίγη ώρα αργότερα, εκτυλίχθηκαν συγκινητικές σκηνές έξω από το σπίτι του τραγουδιστή, όταν η Μαρία Μαζωνάκη συνάντησε την οικιακή βοηθό του αδελφού της. Οι δύο γυναίκες έπεσαν η μία στην αγκαλιά της άλλης και ξέσπασαν σε κλάματα.

Το πολύτιμο αντικείμενο του αδελφού της που κράτησε

Η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στη διαδικασία μεταφοράς των προσωπικών αντικειμένων του τραγουδιστή, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. «Δεν γνωρίζω καθόλου πότε θα ολοκληρωθεί η μετακόμιση, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε και τον άλλο χώρο, οπότε καταλαβαίνεις», δήλωσε. Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε ποιο προσωπικό αντικείμενο του αδελφού της επέλεξε να κρατήσει ως ενθύμιο, η απάντησή της ήταν λιτή αλλά συγκινητική: «Ε, το έχουμε πει. Το κομποσκοίνι».