Δύσκολες στιγμές εξακολουθούν να βιώνουν τα αγαπημένα πρόσωπα του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, επέστρεψε στο σπίτι του το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.

Ο πνευμονολόγος-εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας του 97χρονου ηθοποιού και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η οικογένειά του αποφάσισε να τον μεταφέρει στην κατοικία του. «Σήμερα το πρωί, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, ο κύριος Καλλιβωκάς επέστρεψε στην οικεία του, για να συνεχίσει εκεί, με επίβλεψη νοσηλευτική και ιατρική, τη θεραπευτική του πορεία», ανέφερε αρχικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα όσα αποκάλυψε στη συνέχεια ο γιατρός σχετικά με τη νευρολογική κατάσταση του ηθοποιού, η οποία δεν έχει παρουσιάσει βελτίωση. «Με τραχειοστομία επέστρεψε και αναπνέει μόνος του. Είναι στην ίδια κατάσταση, δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση. Δεν αντιδράει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τρέφεται με χημικές τροφές και έχει και συσκευή χορήγησης ορού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επιθυμία του ηθοποιού που σεβάστηκε η οικογένειά του

Όπως εξήγησε ο Ανδρέας Στράτης, η απόφαση των οικείων του να τον μεταφέρουν στο σπίτι του συνδέεται με μια επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του. «Προφανώς ήταν επιθυμία του ίδιου να πάει σπίτι του και να είναι ανάμεσα στα αγαπημένα του πρόσωπα, πριν το πάθει αυτό», ανέφερε συγκινητικά ο γιατρός. Υπενθυμίζεται πως η περιπέτεια της υγείας του Δημήτρη Καλλιβωκά ξεκίνησε έπειτα από πτώση μέσα στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο ηθοποιός αρχικά διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλάκειου.

Πλέον, ο 97χρονος ηθοποιός βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, συνεχίζοντας τη θεραπευτική του πορεία υπό ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση.