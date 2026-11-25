Ένας νέος έρωτας φαίνεται πως έχει γεννηθεί στον κόσμο της ελληνικής showbiz, με πρωταγωνιστή έναν από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, ο οποίος βρίσκεται στα καλύτερά του επαγγελματικά, φέρεται να διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο και στην προσωπική του ζωή, καθώς σύμφωνα με τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι ερωτευμένος με ανερχόμενη τραγουδίστρια. Ποιος είναι, όμως, ο τραγουδιστής που φαίνεται πως έχει παραδώσει την καρδιά του σε συνάδελφό του; Το συγκεκριμένο ειδύλλιο παρουσιάστηκε ως κουίζ από την Έλενα Πολυκάρπου το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να προδίδει κατά λάθος το όνομα του καλλιτέχνη.

Ο λόγος για τον Θοδωρή Φέρρη. «Παλαιότερα πήγαινα στα μαγαζιά που τραγουδούσε ο Φέρρης, θα έβγαινε μετά να πει πού με είδε;», ανέφερε η παρουσιάστρια, προκαλώντας την έκπληξη των συνεργατών της. «Πες μας και την ανερχόμενη», σχολίασε γελώντας ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. «Είπα ο Φέρρης; Εγώ το είπα; Δεν είναι κακό που το είπαμε, είναι στα καλύτερά του», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Έλενα Πολυκάρπου, από την πλευρά της, αντέδρασε με χιούμορ, λέγοντας: «Κατερίνα μου είμαι σε κρίσιμη ηλικία, είμαι με ανεμιστήρα, θέλεις να πάθω καμία ανακοπή;». Πάντως, η ταυτότητα της γυναίκας που φέρεται να έχει κλέψει την καρδιά του τραγουδιστή παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, ενώ ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει το ειδύλλιο.