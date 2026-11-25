Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στον τηλεοπτικό κόσμο μετά τη διαρροή του επίμαχου βίντεο με την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να παίρνει θέση για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή της «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», η παρουσιάστρια δεν μάσησε τα λόγια της, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για τα όσα διαδραματίζονται στην ελληνική τηλεόραση. «Εγώ δεν μπαίνω στα απέναντι στρατόπεδα, ούτε σε όσα έχουν δει το φως. Μια φράση θα πω. Απαράδεκτα, εξευτελιστικά, ντροπιαστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να αποδώσει ευθύνες, καθώς δεν γνωρίζει το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν της έντονης αντιπαράθεσης. «Ο δράστης και το θύμα είναι περιπλεκόμενοι ρόλοι και όταν ξέρεις από ένα σημείο και μετά και δεν ξέρεις όλη την ιστορία, τότε δεν μπορείς να έχεις γνώση. Τέλος», συμπλήρωσε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Το παρασκήνιο του επεισοδίου που έχει προκαλέσει σάλο

Η ένταση ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους του OPEN σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής «10 Παντού». Αφορμή φέρεται να στάθηκε μια συζήτηση σχετικά με τη συμβολή του Νίκου Στραβελάκη στην καθημερινή προετοιμασία της εκπομπής, με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να αντιδρά, θεωρώντας πως υποβαθμίζεται η δουλειά της ίδιας και των υπόλοιπων συνεργατών. Η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε, με τους δύο δημοσιογράφους να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις μπροστά στους συνεργάτες τους. Το πρωί της Τετάρτης, οι δύο παρουσιαστές έδωσαν τη δική τους απάντηση στον τηλεοπτικό αέρα, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή τους για τα σχόλια των συναδέλφων τους και αποκαλύπτοντας πως έχουν κινηθεί νομικά για τη διαρροή του βίντεο.

Παρά τις διαστάσεις που έχει λάβει η υπόθεση, οι δυο τους συνεχίζουν κανονικά τη συνεργασία τους στο OPEN, υποστηρίζοντας πως έχουν αφήσει πίσω τους τη συγκεκριμένη διαφωνία.