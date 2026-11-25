Αντιμέτωπη με μια απότομη χειμωνιάτικη εισβολή αναμένεται να βρεθεί η χώρα τα επόμενα 24ωρα, καθώς οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δίνουν τη θέση τους σε διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Η αλλαγή του καιρού έχει ήδη γίνει αισθητή στη Βόρεια Ελλάδα, όπου καταγράφηκαν ακόμη και αρνητικές θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, η πτώση της θερμοκρασίας θα επεκταθεί σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στην κεντρική και νότια Ελλάδα, με τον υδράργυρο να επιστρέφει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Η ηρεμία πριν από την καταιγίδα

Η σημερινή ημέρα αναμένεται να κυλήσει με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη δυτική Κρήτη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 13 βαθμούς.

Αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας από την Πέμπτη

Το σκηνικό αλλάζει από την Πέμπτη, όταν βαρομετρικό χαμηλό που προσεγγίζει τη χώρα από τα βορειοδυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Η μεγάλη ανατροπή την Κυριακή – Βοριάδες έως 10 μποφόρ

Το πιο δύσκολο σκηνικό, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής προγνώσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί από την Κυριακή, όταν η μετατόπιση του βαρομετρικού χαμηλού θα προκαλέσει απότομη πτώση της θερμοκρασίας και σημαντική ενίσχυση των βοριάδων. Οι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, ενώ βροχοπτώσεις αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια και στις Σποράδες.

Στην κατάψυξη τα ορεινά – Με χιόνια κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβριος

Από την Κυριακή αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, οι οποίες μέχρι το βράδυ εκτιμάται ότι θα επεκταθούν και σε άλλες ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Οι ισχυροί βοριάδες και οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με τον Δεκέμβριο να κάνει ποδαρικό με άκρως χειμωνιάτικες διαθέσεις.