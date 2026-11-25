Στη νέα θεατρική παράσταση «ΕΧΩ ΘΕΜΑ», που παρουσιάζεται στο Θέατρο ΑΘΗΝΑ, η Αννίτα Πάνια στήνει το δικό της τηλεοπτικό πλατό πάνω στη σκηνή και καλεί το κοινό σε μια ζωντανή θεατρική εμπειρία γεμάτη ανατροπές.

Το «ΕΧΩ ΘΕΜΑ» είναι μια μαύρη κωμωδία με στοιχεία θρίλερ, σασπένς και καυστικό χιούμορ. Μια σάτιρα για όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες, εκεί όπου το κυνήγι της τηλεθέασης μπορεί να οδηγήσει στις πιο απίθανες καταστάσεις.

Έναρξη: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και για 20 μόνο παραστάσεις

Υπόθεση έργου

Ένα τηλεοπτικό κανάλι με χαμηλή τηλεθέαση και οικονομικά προβλήματα αποφασίζει να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Ο καναλάρχης πείθει την Αννίτα να επιστρέψει, υποσχόμενος μια εκπομπή κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της, αποκλειστικά θέματα και ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο συμβόλαιο. Μόνο που πίσω από αυτή τη δελεαστική πρόταση κρύβεται μια καλά οργανωμένη

παγίδα. Η εκπομπή ξεκινά και πολύ γρήγορα τα πράγματα παίρνουν απρόβλεπτη τροπή. Η Αννίτα, που τόσα χρόνια είχε συνηθίσει να κρατά τα ηνία των εκπομπών της και να διαχειρίζεται ακόμη και τις πιο απρόβλεπτες καταστάσεις, βρίσκεται ξαφνικά στην άλλη πλευρά. Αυτή τη φορά, το παιχνίδι δεν το ελέγχει η ίδια. Χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κάμερες, βρίσκεται παγιδευμένη σε μια κατάσταση που ξεπερνά κάθε φαντασία και τη φέρνει αντιμέτωπη με τη δυσκολότερη δοκιμασία της τηλεοπτικής της διαδρομής. Και ενώ εκείνη προσπαθεί να διαχειριστεί όσα συμβαίνουν στον αέρα, κάποιοι άλλοι βλέπουν το σχέδιό τους να εξελίσσεται ακριβώς όπως το είχαν υπολογίσει.

Μια παράσταση όπου το τηλεοπτικό πλατό γίνεται θεατρική σκηνή και οι θεατές μετατρέπονται σε κοινό μιας ζωντανής εκπομπής που κανείς δεν ξέρει πως θα τελειώσει. Το μόνο σίγουρο είναι πως, αυτή τη φορά, κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκεται στον αέρα!

Συντελεστές:

Διάλογοι: Μαριάνθη Γραμματικού

Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Βοηθός Σκηνοθέτη: Πάνος Θεοδωρακόπουλος

Σκηνικά-Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Μουσική: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Βίντεο-Trailer: Ξένια Τσιλοχρήστου

Την Αννίτα Πάνια ντύνει ο Πάρις Βαλταδώρος.

Παίζουν:

Αννίτα Πάνια

Νίκος Καραγεώργης

Κατερίνα Τσάβαλου

Γιώργος Καφετζόπουλος

Απόστολος Μαλεμπιτζής

Νίκος Παλιούρας

Δημήτρης Σκριβάνος

Ένκε Φεζολλάρι

Οπερατέρ: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Δημόσιες Σχέσεις – Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστικά : Κώστας Χαροκόπος

Προπώληση εισιτηρίων

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-athina-exo-thema/

Ημέρες και Ώρες: Δευτέρα και Τρίτη 20:30μ.μ.

Διάρκεια: 90 Λεπτά (Χωρίς διάλειμμα)

Παραγωγή: Highway Productions