Μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του έδειξε ο Ίαν Στρατής, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» και μίλησε με τρυφερότητα για την κόρη του, Ολίβια, που έχει αποκτήσει με τη Μαίρη Συνατσάκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στις αλλαγές που παρατηρεί στη συμπεριφορά της μικρής όσο εκείνη μεγαλώνει και ανακαλύπτει νέα συναισθήματα. «Είναι το κοριτσάκι μας. Ναι, είναι πολύ καλά, μεγαλώνει. Έχει μπει τώρα σε μια φάση που διαισθάνεται πιο πολύ το φόβο. Εννοώ ότι εξερευνεί αυτά τα χωράφια γιατί πιο μικρή δεν τα είχε ακόμα. Το φόβο δεν τον είχε, αλλά τώρα ας πούμε, φοβάται σε παραστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τη σειρά του, δεν έχασε την ευκαιρία να τον ρωτήσει πώς φαντάζεται ότι θα αντιδράσει όταν η κόρη του μεγαλώσει και αποκτήσει σύντροφο. «Κοίτα, προσπαθώ να πηγαίνουν τα πράγματα μέρα με τη μέρα. Να ‘ρθει πρώτα η μέρα κι εκείνη θα δούμε», απάντησε αρχικά ο τραγουδιστής. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να είναι ένας υπερπροστατευτικός πατέρας, λέγοντας: «Όχι, όχι σε αυτά είμαι πολύ ανοιχτός. Δεν έχω, δεν έχω πρόβλημα. Καλό παιδί να είναι και ό,τι θέλει». Η απάντησή του προκάλεσε το χιουμοριστικό σχόλιο του παρουσιαστή: «Αμάν! Αρχίσαμε να λέμε αυτά που λέγαν οι γιαγιάδες! Την πατήσαμε».

Υπενθυμίζεται πως ο Ίαν Στρατής και η Μαίρη Συνατσάκη είναι ζευγάρι από το 2021, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 υποδέχτηκαν στον κόσμο την κόρη τους, Ολίβια.