Μια εμφάνιση που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη πραγματοποίησε πασίγνωστη τραγουδίστρια στο Barbaro Athens, με αφορμή την εκδήλωση για τα 30 χρόνια του Κώστα Μιναρετζή.

Ο λόγος για τη Στέλλα Μπεζεντάκου, η οποία για ακόμη μία φορά απέδειξε πως δεν φοβάται τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές. Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα εφαρμοστό, σούπερ μίνι φόρεμα σε nude απόχρωση, με διαφάνειες και αστραφτερά ασημένια στρας, που δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση του γυμνού. Το σύνολό της ολοκλήρωσε με διχτυωτό καλσόν, πανύψηλες ασημένιες γόβες με πλατφόρμα και εντυπωσιακά σκουλαρίκια, ενώ το έντονο μακιγιάζ, το κατακόκκινο κραγιόν και οι ξανθές μπούκλες της έδωσαν ακόμη πιο εκρηκτικό χαρακτήρα στην εμφάνισή της. Η Στέλλα Μπεζεντάκου πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό, ενώ δεν περιορίστηκε στον ρόλο της καλεσμένης. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε για τους παρευρισκομένους. Με άφθονη λάμψη, σκηνική παρουσία και ένα φόρεμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, η τραγουδίστρια φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία της για ακόμη μία φορά.