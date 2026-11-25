Στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, αναφέρθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης, ο οποίος συνδεόταν τόσο καλλιτεχνικά όσο και φιλικά με τον αείμνηστο τραγουδιστή, αποκάλυψε πως οι δυο τους είχαν συνομιλήσει για περίπου μία ώρα το προηγούμενο βράδυ, χωρίς τίποτα να προμηνύει την τραγική εξέλιξη. «Μιλήσαμε το προηγούμενο βράδυ στο τηλέφωνο και είπαμε τα πάντα. Αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Σταμάτης Κραουνάκης δεν έκρυψε τη συντριβή του στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του αγαπημένου του φίλου, καθώς, όπως εξομολογήθηκε, τίποτα δεν τον είχε προετοιμάσει για αυτό που επρόκειτο να συμβεί. «Ναι, σοκαρίστηκα. Γιατί δεν το περίμενα. Μου ήρθε νταμπλάς», δήλωσε.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε εάν θεωρεί πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή έχοντας κάποιο παράπονο ή κάποιον πόνο, ο μουσικοσυνθέτης απάντησε: «Όχι, αλλά είναι αυτό που λέω. Δεν ξέρεις από πού θα σου ’ρθει». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στη μοναχικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του για το οποίο έχουν μιλήσει αρκετοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου μετά την απώλειά του.

Η αποκάλυψη του Σταμάτη Κραουνάκη για εκείνο το τελευταίο, διάρκειας περίπου μίας ώρας, τηλεφώνημα προκαλεί συγκίνηση, καθώς κανείς από τους δύο δεν γνώριζε πως αυτή θα ήταν η τελευταία τους συνομιλία.