Δεν έχουν τέλος οι αντιδράσεις για τον πρωτοφανή καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με την Κατερίνα Καινούργιου να ξεσπά στον τηλεοπτικό αέρα για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια του Alpha καταδίκασε τη διαρροή του βίντεο, χωρίς, ωστόσο, να κρύψει την έκπληξή της για την ένταση μεταξύ των δύο δημοσιογράφων. «Τόσα χρόνια που κάνω τηλεόραση, 23 χρόνια, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Για μένα η διαρροή του βίντεο είναι χυδαία. Δεν ξέρω ποιος έκανε κάτι τέτοιο, ποιος ήθελε να ρεζιλέψει τόσο πολύ αυτούς τους ανθρώπους και τον σταθμό από τον οποίο πληρώνεται κιόλας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε, μάλιστα, την εκτίμησή της πως θα πραγματοποιηθεί εσωτερική έρευνα στο OPEN, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται για τη διαρροή του υλικού. «Θα γίνει ΕΔΕ, είμαι σίγουρη. Είναι σοκαριστικό, είναι χυδαίο», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας στη συνέχεια πως η εικόνα που παρουσιάστηκε στο επίμαχο βίντεο δεν αντιπροσωπεύει συνολικά τον κόσμο της τηλεόρασης.

Η παρουσιάστρια προχώρησε και σε αποκαλύψεις σχετικά με όσα συζητούνται στα διαφημιστικά διαλείμματα της δικής της εκπομπής. «Να σας πω την αλήθεια; Στο break λέμε απίστευτα πράγματα. Εντάξει, εδώ φτάσαμε σε ακραία σημεία. Εγώ δεν τα έχω ξαναδεί αυτά. Εννοώ βρισιές, λογομαχίες», ανέφερε. «Αλλά εμείς, ας πούμε, στο break λέμε τα προσωπικά μας, σχολιάζουμε κάποια πράγματα, μπορεί να λέμε πράγματα τα οποία ποτέ δεν θέλουμε να δημοσιοποιηθούν. Τα ξέρουν μόνο οι άνθρωποι στο control, ενώ μιλάμε μεταξύ μας και κάνουμε το δικό μας. Μπορεί να σχολιάζουμε κάποιον άλλον», πρόσθεσε. Υπενθυμίζεται πως οι δύο δημοσιογράφοι του OPEN έδωσαν τη δική τους απάντηση μέσα από την εκπομπή «10 Παντού», επιβεβαιώνοντας την έντονη διαφωνία τους, αλλά ξεκαθαρίζοντας πως επρόκειτο για ένα αμιγώς επαγγελματικό ζήτημα, το οποίο έχουν αφήσει πίσω τους.

Παράλληλα, αποκάλυψαν πως έχουν ήδη κινηθεί νομικά για την καταγραφή και τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, εκφράζοντας την ενόχλησή τους και για τον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε το περιστατικό από συναδέλφους τους.