Μια εξομολόγηση για την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή έκανε η Ευαγγελία Συριοπούλου, η οποία επιστρέφει τηλεοπτικά μέσα από τη νέα σειρά του MEGA, «Σύγκρουση».

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και πάλι» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση με τον σύζυγό της, εξηγώντας πως το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους δεν αποτελεί εμπόδιο στον γάμο τους. «Το ότι κάνουμε διαφορετικές δουλειές δεν σημαίνει ότι δεν ταιριάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε πως η αμοιβαία κατανόηση, η στήριξη και η ελευθερία αποτελούν βασικά συστατικά της σχέσης τους. «Και εκείνος έχει μεγάλη κατανόηση σε μένα και εγώ έχω κατανόηση σε εκείνον και στα όνειρά του και να είναι ελεύθερος να πραγματοποιήσει ό,τι εκείνος επιθυμεί. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον», εξομολογήθηκε.

Η τηλεοπτική επιστροφή και ο απαιτητικός ρόλος της

Η Ευαγγελία Συριοπούλου μίλησε με ενθουσιασμό και για τη νέα τηλεοπτική της δουλειά «Σύγκρουση», στην οποία υποδύεται τη Χρύσα Ράπτη, μια γυναίκα που αναγκάστηκε να ωριμάσει απότομα και να αναλάβει την προστασία του μικρότερου αδελφού της. Η ηθοποιός εξέφρασε την περηφάνια της για το αποτέλεσμα της παραγωγής, αποθεώνοντας το σενάριο και τη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Αλέκο Κυράνη. «Την έχετε δει τη δουλειά, είναι κινηματογραφική τελείως. Είναι δώρο, είμαι πολύ περήφανη για αυτήν τη δουλειά», σημείωσε. Όσο για τις εξελίξεις που περιμένουν την ηρωίδα της, η Ευαγγελία Συριοπούλου προανήγγειλε πως τα όριά της θα δοκιμαστούν, καθώς είναι αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για τον αδελφό της, πιστεύοντας ακράδαντα στην αθωότητά του.