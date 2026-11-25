Στις διατροφικές της συνήθειες, αλλά και στα σχέδιά της για τις φετινές γιορτές αναφέρθηκε η Χριστίνα Παππά, μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας αποκάλυψε πως φέτος έχει επιλέξει να περάσει τα Χριστούγεννα στην Αθήνα, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα. «Φέτος οι γιορτές θα είναι οικογενειακά. Έχω καθυστερήσει το ταξίδι μου διότι όπως ξέρετε πριν από λίγο γύρισα από Μύκονο και θα μείνω εδώ με την εγγονή μου, το γιό μου, τη νύφη μου, τη μαμά μου και όλους», ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια, η Χριστίνα Παππά μίλησε για τη σχέση της με τη γυμναστική και τη διατροφή, παραδεχόμενη πως έχει αρκετές γευστικές αδυναμίες, με τα γλυκά να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

«Πού και πού γυμνάζομαι. Τα μπέργκερ μ’ αρέσουν πάρα πολύ και μ’ αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά. Ψωμί, γλυκά, τυριά. Αλλά με τα γλυκά μπορώ να φάω μια τούρτα μόνη μου. Είναι το πρόβλημά μου. Όταν με αφήνω φαίνεται, τώρα κρατιέμαι. Η καρδούλα μου το ξέρει πώς», εξομολογήθηκε με χιούμορ η ηθοποιός.