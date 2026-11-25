Την τελευταία του πνοή άφησε ο σκηνοθέτης Γιάννης Ιορδανίδης, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Την απώλειά του ανακοίνωσε ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που είχε διαγράψει μακρά πορεία στον χώρο του θεάτρου. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ο θάνατος του σκηνοθέτη ήταν αιφνίδιος και είχε επέλθει από την προηγούμενη ημέρα.

«Το 2026 μας παίρνει πολλούς αξιόλογους κι αγαπημένους! Ο Γιάννης Ιορδανίδης, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες μας, με πλήθος επιτυχιών, Έλληνας από την Αλεξάνδρεια, από χθες ξαφνικά δεν είναι ανάμεσά μας… Καλό ταξίδι Γιάννη…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Η διαδρομή του Γιάννη Ιορδανίδη στο θέατρο ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου και ήταν γιος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιώργου Ιορδανίδη. Μόλις πέντε ετών άρχισε να συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις της ελληνικής παροικίας, αποκτώντας από νωρίς επαφή με τη σκηνή.

Το 1962 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα και συνέχισε την εκπαίδευσή του στην υποκριτική. Σπούδασε στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Θεάτρου Κωστή Μιχαηλίδη, από την οποία αποφοίτησε αριστούχος, λαμβάνοντας το βραβείο «Αιμίλιος Βεάκης».

Στη συνέχεια βρέθηκε στο Παρίσι, με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης, όπου πραγματοποίησε ανώτατες σπουδές θεατρολογίας και νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Η ακαδημαϊκή του πορεία συμπλήρωσε την καλλιτεχνική του κατάρτιση, ενώ ασχολήθηκε με την υποκριτική, τη μετάφραση και τη διδασκαλία, εκτός από τη σκηνοθεσία.

Στην επαγγελματική του διαδρομή συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς και θιάσους, ανάμεσά τους εκείνος του Δημήτρη Χορν, το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Εργάστηκε επίσης με θεατρικές σκηνές του εξωτερικού, ενώ υπέγραψε τη σκηνοθεσία περισσότερων από εκατό παραστάσεων, καλύπτοντας τόσο το κλασικό όσο και το σύγχρονο ρεπερτόριο.