Μπορεί η Τζένιφερ Λόπεζ να έχει συνηθίσει να προκαλεί ενθουσιασμό με τις εκρηκτικές εμφανίσεις της στη σκηνή, ωστόσο ο γιος της φαίνεται πως είχε μια εντελώς διαφορετική απορία όταν την παρακολούθησε στο Λας Βέγκας πριν από δέκα χρόνια.

Η 57χρονη τραγουδίστρια, καλεσμένη στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», θυμήθηκε ένα απολαυστικό περιστατικό από την πρώτη βραδιά των εμφανίσεών της με τίτλο «All I Have», το 2016. Τότε, τα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμε, τα οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι, ήταν περίπου επτά ετών. Μετά την ολοκλήρωση του σόου, ο μικρός Μαξ πλησίασε τη μητέρα του, η οποία περίμενε να ακούσει κάποιο κολακευτικό σχόλιο για την εμφάνισή της. Αντ’ αυτού, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια αφοπλιστική ερώτηση. «Μετά το σόου, ο γιος μου, ο Μαξ, έρχεται σε μένα. Μου λέει “Μαμά!”. Νόμιζα ότι θα έλεγε “Το σόου ήταν τόσο καλό”, αλλά μου είπε “Γιατί δεν φοράς ποτέ παντελόνι στη σκηνή;”», αποκάλυψε γελώντας η τραγουδίστρια.

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Η αποστομωτική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ

Η Λατίνα σταρ εξήγησε πως προσπάθησε να κάνει τον μικρό να καταλάβει ότι οι αποκαλυπτικές ενδυματολογικές επιλογές της αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς της. «Του είπα “Ναι, αυτό πρέπει να σου φαίνεται περίεργο. Είμαι showgirl. Είμαι χορεύτρια, μωρό μου, είμαι showgirl. Αυτό κάνω”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τζένιφερ Λόπεζ μπορεί να εντυπωσιάζει εκατομμύρια θαυμαστές με τα λαμπερά και τολμηρά κοστούμια της, όμως για τον επτάχρονο τότε γιο της ήταν απλώς η μαμά του που ξεχνούσε να φορέσει παντελόνι.