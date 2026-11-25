Καθόλου κολακευτικά σχόλια για την εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στο MadWalk είχε η Ραμόνα Βλαντή, η οποία έκρινε με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο τις ενδυματολογικές και στιλιστικές επιλογές της τραγουδίστριας. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για το συνολικό αποτέλεσμα.

Η κριτική της επικεντρώθηκε τόσο στο ρούχο που επέλεξε η Κατερίνα Λιόλιου όσο και στα μαλλιά της, με τη Ραμόνα να σχολιάζει ακόμη και την εικόνα τους.

«Είδα κι εγώ πέντε λεπτά. Η Κατερίνα Λιόλιου με τα μαλλιά από τα παιδικά καταστήματα. Όχι, αγάπη μου, δεν ήταν τίποτα. Τα μαλλιά, δεν ξέρω ποιος της το έκανε αυτό το πράγμα. Φαίνονται πολύ ταλαιπωρημένα. Το ρούχο δεν ήταν καλό. Αν και αγαπώ τους Deux Hommes, δεν ήταν καλό. Τίποτα δεν ήταν καλό, για άλλη μια φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν περιορίστηκε, όμως, στην περιγραφή των επιμέρους επιλογών της τραγουδίστριας. Η Ραμόνα Βλαντή προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, στρέφοντας την κριτική της στους ανθρώπους που επιμελήθηκαν την εικόνα της και υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται διαφορετική καθοδήγηση.

«Πρέπει να καταλάβει η κυρία ότι δεν έχει αισθητική και πρέπει να απευθυνθεί στους σωστούς ανθρώπους. Αυτό έχω εγώ να της πω. Δεν την ξέρω προσωπικά, δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί της. Εγώ την ομάδα της πίσω κρίνω αυτή τη στιγμή και όχι την ίδια», πρόσθεσε.

Στον αντίποδα, η Ελένη Φουρέιρα απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τη Ραμόνα Βλαντή, η οποία ξεχώρισε τη σκηνική της παρουσία και τη συνολική εικόνα της στη διοργάνωση.

«Η Ελένη είναι μια κατηγορία από μόνη της. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα σε οποιαδήποτε σκηνή στο εξωτερικό», ήταν το σχόλιό της.