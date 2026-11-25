Σε μια περίοδο κατά την οποία η προσωπική της ζωή δεν βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, η Μαρίνα Σταυράκη παραδέχεται ότι τα ερωτικά της έχουν μπει προσωρινά σε αναμονή. Η ίδια μίλησε για τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία Bulent Ozkan Tunca, αποκαλύπτοντας ότι η απόσταση και οι διαφορετικές νοοτροπίες δημιουργούν αντικειμενικές δυσκολίες, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνει έναν οριστικό χωρισμό.

Οι δηλώσεις της έγιναν στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star, το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026. Η Μαρίνα Σταυράκη δέχτηκε ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο να έχει αλλάξει κάτι στη σχέση της, δίνοντας τη δική της απάντηση.

«Δεν έχω κάνει restart στα ερωτικά μου. Είμαι σε παύση. Ο Μπουλέντ είναι στην Τουρκία. Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή, το επάγγελμά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι αυτή την περίοδο προτεραιότητά της είναι η καθημερινότητα και οι επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η γεωγραφική απόσταση δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο, καθώς υπάρχουν και διαφορές στη νοοτροπία που επηρεάζουν τη σχέση τους. Παράλληλα, απέφυγε να βάλει συγκεκριμένη ταμπέλα στην κατάσταση που επικρατεί ανάμεσά τους.

«Δεν βάζουμε ταμπέλες σε όλα. Υπάρχει απόσταση, υπάρχει διαφορετική νοοτροπία. Η ζωή μπορεί να σε φέρνει με κάποιους ανθρώπους κοντά, αλλά εκ των πραγμάτων υπάρχουν και πολλά άλλα αντικειμενικά εμπόδια», δήλωσε.

Η Μαρίνα Σταυράκη αναφέρθηκε και στη δημοσιοποίηση της σχέσης της με τον Bulent Ozkan Tunca, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει μετανιώσει που επέλεξε να μοιραστεί αυτή την πλευρά της ζωής της με το κοινό.

«Δεν μετάνιωσα που βγήκε η σχέση στη δημοσιότητα, γιατί ούτως ή άλλως εγώ έχω μοιραστεί δημόσια διάφορους κύκλους και φάσεις της ζωής μου, γιατί είμαι αληθινή και αυθεντική», σημείωσε.

Πέρα από την προσωπική της ζωή, η ίδια αποκάλυψε ότι είχε δεχτεί πρόταση για συμμετοχή στο «Dancing with the Stars». Η προοπτική της συμμετοχής της στο τηλεοπτικό σόου την ενδιέφερε, κυρίως λόγω του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του, ωστόσο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του λόγω έλλειψης χρόνου.

«Μου έγινε πρόταση για το “DWTS”. Μου αρέσει πολύ ότι έχει τον φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά δεν έχω χρόνο», ανέφερε.