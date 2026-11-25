Σφοδρή επίθεση στον Σταύρο Θεοδωράκη εξαπέλυσε ο Περικλής Κονδυλάτος, με αφορμή τη συνέντευξη της 21χρονης Νάνσυ στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές». Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αμφισβητώντας τη δημοσιογραφική επιλογή της συγκεκριμένης συνέντευξης και χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα τόσο για τον δημοσιογράφο όσο και για όσους προβάλλουν αντίστοιχα θέματα.

Η Νάνσυ είχε μιλήσει ανοιχτά στον Σταύρο Θεοδωράκη για τη ζωή της, όσα έχει βιώσει στη λεωφόρο Συγγρού, τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, αλλά και τη σχέση με τους γονείς της. Η συγκεκριμένη παρουσία της στην εκπομπή προκάλεσε την αντίδραση του Περικλή Κονδυλάτου, ο οποίος υποστήριξε ότι τέτοιες ιστορίες δεν αποτελούν πρότυπο για την κοινωνία.

Στο βίντεό του απευθύνθηκε αρχικά στους δημοσιογράφους, θέτοντας το ερώτημα για ποιον λόγο θεωρούν ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και οι προσωπικές τους ιστορίες πρέπει να προβάλλονται. Μάλιστα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην παρουσίαση της συγκεκριμένης ζωής ως μιας κανονικής κοινωνικής επιλογής, χρησιμοποιώντας υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τα διεμφυλικά άτομα.

«Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αυτά τα άτομα πρέπει να τα γνωρίζουμε και τι έχουν να μας πουν; Ότι πουλάνε το πιο σημαντικό πράγμα; Ότι είναι transgender; Αυτό είναι το κατόρθωμα; Ότι βγήκε στη Συγγρού;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αμφισβήτησε ευθέως την απόφαση του Σταύρου Θεοδωράκη να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη συνέντευξη, αφήνοντας αιχμές για τα κίνητρα πίσω από την προβολή της. Η αναφορά του στο clickbait συνοδεύτηκε από προσωπική επίθεση προς τον δημοσιογράφο.

«Γιατί κύριε Θεοδωράκη; Ποιο είναι το επίτευγμα; Για το clickbait το κάνετε; Τόσο απελπισμένος είστε;», είπε, συνεχίζοντας την κριτική του προς τους δημοσιογράφους που επιλέγουν να παρουσιάζουν ανάλογες ιστορίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pericles Kondylatos (@pkondylatos)

Ο σχεδιαστής υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη θεματολογία, όταν προβάλλεται χωρίς τις επιφυλάξεις που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητες, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα παιδιά την κοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις.

«Το να δω εγώ ένα παιδί, ένα αγόρι που νομίζει ότι είναι κορίτσι και εκδίδεται, και αποκαλεί τον εαυτό του “βασίλισσα” και ότι αυτό είναι μια στάση ζωής ας πούμε, και το παρουσιάζετε εσείς σαν επίτευγμα, και στα νέα παιδιά που το βλέπουν, θεωρείτε ότι προσφέρετε στην κοινωνία;», ανέφερε.

Δεν σταμάτησε, ωστόσο, εκεί. Απευθυνόμενος ξανά στους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για ηθική παρακμή και εξαπέλυσε προσωπικές αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η δημοσιογραφία σήμερα.

«Ρε δεν ντρέπεστε; Εγώ θα σας πω κάτι, για την κάστα των “δημοσιογράφων” έχω βγάλει τα πορίσματά μου, μην ανησυχείτε. Αυτόν τον πάτο και την ηθική παρακμή του ανθρωπίνου είδους στην Ελλάδα δεν τον περίμενα ποτέ», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την άποψή του ότι έχουν χαθεί αξίες και αρχές που υπήρχαν παλαιότερα.

Στο τελευταίο μέρος της παρέμβασής του, ο Περικλής Κονδυλάτος έθεσε ζήτημα ελέγχου του περιεχομένου που είναι προσβάσιμο στους ανηλίκους μέσω του διαδικτύου. Ζήτησε να υπάρχει κάποιος μηχανισμός που θα παρεμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις και έφτασε στο σημείο να προτείνει την απαγόρευση δημιουργίας λογαριασμών στα social media για παιδιά κάτω των 18 ετών.

«Δεν δέχομαι ότι δεν υπάρχει κάποια επιτροπή και στο ίντερνετ, για να σταματάει αυτά τα πράγματα. Αλλιώς να απαγορευτεί στα νέα παιδιά μέχρι τα 18 τους να έχουν account και να έρχονται σε επαφή με αυτά τα άτομα. Να μην τα βλέπουν, να μην τα ξέρουν και να μην κανονικοποιείται αυτός ο τρόπος ζωής στον εγκέφαλό τους. Κάπου έλεος με το trash», κατέληξε.