Αποστάσεις από τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα κράτησε ο Σταμάτης Κραουνάκης, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο μουσικοσυνθέτης βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και, όταν η συζήτηση στράφηκε στους δύο καλλιτέχνες, ξεκαθάρισε πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί κάτι που τον απασχολεί.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε αρχικά στην Άννα Βίσση, χαρακτηρίζοντάς τη σπουδαία φωνή. Ο Σταμάτης Κραουνάκης συμφώνησε ως προς την καλλιτεχνική της αξία, χωρίς ωστόσο να θελήσει να πάρει θέση στη διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα.

«Δεν με απασχολεί. Αυτά τα δύο παιδιά δεν είναι ο κόσμος μου. Είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της στάσης που επέλεξε να κρατήσει απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Στη συνέχεια, ο μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε και στο θέμα των απαγορεύσεων στην ερμηνεία τραγουδιών, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τέτοιου είδους περιορισμούς. Όπως εξήγησε, η μουσική συνδέεται άμεσα με την επικοινωνία του καλλιτέχνη με το κοινό και οι απαγορεύσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για τους ακροατές.

«Κάνουμε μια δουλειά που αναζητάμε την επικοινωνία. Όταν αρχίζουν οι απαγορεύσεις, είναι κάτι που ο κόσμος ξενερώνει πολύ», σχολίασε ο Σταμάτης Κραουνάκης.