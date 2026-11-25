Μετά τον «Καπετάν Μιχάλη» του Νίκου Καζαντζάκη, ο Κώστας Χαραλάμπους επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Οβολός», μια ιστορία που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου και φέρνει στο προσκήνιο ένα δύσκολο ερώτημα: Μέχρι πού θα έφτανες για να πάρεις αυτό που θεωρείς δικό σου; Μια ιστορία όπου το χρήμα, η απληστία και η προδοσία δοκιμάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και αποκαλύπτουν τον πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπωνΗ Aavant premiere πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στον κινηματογράφο ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMA και συγκέντρωσε πλήθος επώνυμων καλεσμένων.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» ήταν οι ηθοποιοί Τάσος Νούσιας, Νίκος Βερλέκης, Λίνα Πάτσιου, Ζαχαρίας Ρόχας, Ερρίκος Λίτσης, Ευτυχία Φαναριώτη, Δημήτρης Χαβρές, Βαρβάρα Λάρμου, Κυριακή Γάσπαρη, Ιωάννα Δημακοπούλου, Γωγώ Κωβαίου, Σταύρος Καλλιγάς, Στράτος Χρήστου, Γρηγόρης Πατρικαρέας, Στέλιος Πέτσος και Σπύρος Μπιμπίλας.

Cast: Πάνος Βλάχος, Κων/νος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου. Και οι Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιωργής Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου, Γιώργος Γαρνάβος, Στάθης Γκάτσης, Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Νίκος Αναστασόπουλος, Γεράσιμος Σοφιανός, Γιωργός Σαμαράς, Κώστας Καραθωμάς, και οι μικροί Αποστόλης Νταβάκος & Νίκος Παντελίδης.

Βιργινία Ταμπαροπούλου Κώστας Χαραλάμπους Βάλια Παπακωνσταντίνου Πάνος Βλάχος Μαρία Οικονόμου Γιωργής Τσουρής

Ιδιαίτερα ευδιάθετος εμφανίστηκε ο Πάνος Βλάχος, ο οποίος κατά την άφιξή του μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με θαυμαστές του. Μπαίνοντας στην κατάμεστη αίθουσα, δεν παρέλειψε να χαιρετήσει τον κόσμο, κερδίζοντας τα χαμόγελα των παρευρισκομένων.

Κατά τη διάρκεια της προβολής, ο ηθοποιός παρακολουθούσε με μεγάλη προσήλωση, ενώ στις πιο έντονες και σκληρές σκηνές της ταινίας η αγωνία και η ένταση της ιστορίας αποτυπώνονταν ακόμη και στις εκφράσεις του. Οι καθηλωτικές σκηνές και οι δυνατές ερμηνείες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Ο «Οβολός» είναι ένα καυστικό κοινωνικό και ψυχολογικό δράμα που χρησιμοποιεί την οικονομική κρίση ως μικροσκόπιο της ανθρώπινης φύσης, με την ένταση ενός θρίλερ δωματίου. Μια ωμή, ρεαλιστική και επίκαιρη ελληνική ταινία, που θέτει στο επίκεντρο τις ανθρώπινες σχέσεις, τις συγκρούσεις και τα ηθικά διλήμματα που γεννά η απληστία.

Μετά την ολοκλήρωση της προβολής, ο σκηνοθέτης Κώστας Χαραλάμπους, μαζί με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους συντελεστές της ταινίας, ευχαρίστησαν το κοινό για την παρουσία του. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θερμό χειροκρότημα και ένα drinks reception, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν εντυπώσεις με τους συντελεστές της ταινίας.

Κώστας Χαραλάμπους Κώστας Αρζόγλου Παναγιώτης Μπουγιούρης

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Σχετικά με την ταινία

Πέντε απολυμένοι συνάδελφοι, ένα κερδισμένο Τζόκερ. Έξι αριθμοί που άλλαξαν τις ζωές τους για πάντα. Τύχη ή κατάρα; Σε ποιον ανήκουν τα κέρδη ενός Τζόκερ; Σε εκείνον που δίνει τα νούμερα ή σε εκείνον που το καταθέτει; Σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται, το χρήμα γίνεται ο απόλυτος καταλύτης ξεγυμνώνοντας προθέσεις, σαμποτάροντας συναισθήματα και μετατρέποντας τη φιλία σε πεδίο μάχης.

Cast: Πάνος Βλάχος, Κων/νος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου. Και οι Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιωργής Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου, Γιώργος Γαρνάβος, Στάθης Γκάτσης, Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Νίκος Αναστασόπουλος, Γεράσιμος Σοφιανός, Γιωργός Σαμαράς, Κώστας Καραθωμάς, και οι μικροί Αποστόλης Νταβάκος & Νίκος Παντελίδης.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελεονώρα Καραβάνη

ArtDirectionConsultant: Αντώνης Χαλκιάς

Μοντάζ: Χρήστος Τσούμπελης

Ηχοληψία: Αντώνης Σαμαράς

Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης

Νίκος Βερλέκης Ευαγγελία Βερλέκη

Σπυριδούλα Τριάντου Θάνος Κρομμύδας Ναταλία Αργυράκη

Πάνος Βλάχος, Σπυριδουλα Τριάντου

Βιργινία Ταμπαροπούλου Μαρία Οικονόμου Κώστας Χαραλάμπους Βάλια Παπακωνσταντίνου Γιωργής Τσουρής Τάσος Νούσιας Γιώργος Γαρνάβος Σπύρος Μπιμπίλας Αλέξανδρος Ιωαννίδης