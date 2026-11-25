Τις πιο δύσκολες στιγμές της οικογένειάς της, κατά την περίοδο που ο πατέρας της έδινε τη δική του μάχη με την άνοια, περιέγραψε η Φωτεινή Πετρογιάννη. Η δημοσιογράφος συγκίνησε με την προσωπική της εξομολόγηση στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, μιλώντας για όσα έζησαν μέχρι τον θάνατό του, τον Οκτώβριο του 2025.

Η αφορμή για την αναφορά της ήταν η είδηση του θανάτου της μητέρας της Ελένης Ράντου. Με αφορμή τη συγκεκριμένη απώλεια, η Φωτεινή Πετρογιάννη θέλησε να μοιραστεί τη δική της εμπειρία, περιγράφοντας πόσο απαιτητική μπορεί να γίνει η φροντίδα ενός ανθρώπου που πάσχει από άνοια και πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους οικείους του.

Όπως αποκάλυψε, η επιδείνωση της υγείας του πατέρα της οδήγησε την οικογένεια σε μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα, με την ίδια να θυμάται ένα ιδιαίτερα σκληρό καλοκαίρι, λίγο πριν από την απώλειά του. Η φροντίδα του απαιτούσε συνεχή παρουσία και υποστήριξη, ενώ η οικογένεια είχε φτάσει στο σημείο να αναλαμβάνει ακόμη και την αλλαγή της πάνας του.

«Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την άνοια ο πατέρας μου. Πέρασα ένα εφιαλτικό καλοκαίρι πριν φύγει από τη ζωή. Ήμασταν στο νοσοκομείο, δεν μας καταλάβαινε. Είχε τη μητέρα μου 80 ετών και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Είναι τρομακτικά δύσκολο αν δεν έχεις έναν φροντιστή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας της δημοσιογράφου πέθανε στις 14 Οκτωβρίου 2025. Την επόμενη ημέρα, ο Γιώργος Λιάγκας είχε ενημερώσει τους τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή του για την απώλεια, εξηγώντας παράλληλα τον λόγο για τον οποίο απουσίαζε εκείνες τις ημέρες η συνεργάτιδά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotini Petrogianni (@fotinipetrogianni_)

Όπως είχε αναφέρει τότε, ο θάνατός του ήταν αιφνίδιος, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα του μεσημεριανού φαγητού. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε προλάβει να ζήσει μια σημαντική οικογενειακή στιγμή, καθώς είχε παραβρεθεί στη βάφτιση του εγγονού του στην Τήνο.

Τον Οκτώβριο του 2026, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, η Φωτεινή Πετρογιάννη είχε αναφερθεί ξανά στην απώλειά του μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία, είχε εκφράσει το μεγάλο κενό που εξακολουθεί να αισθάνεται.