Έναν στίχο με ιδιαίτερο νόημα επέλεξε να τραγουδήσει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, προκαλώντας ενδιαφέρον για το μήνυμα που ενδεχομένως θέλησε να περάσει. Το μοντέλο και influencer εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητό της, ενώ ακούγεται το τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη «Σ’ αφήνω τώρα στον επόμενο».

Η ανάρτηση έγινε ενώ βρισκόταν μποτιλιαρισμένη στον δρόμο. Αντί να περιοριστεί σε μια απλή μουσική επιλογή, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σιγοτραγούδησε τους πρώτους στίχους του κομματιού, δίνοντας έμφαση σε μια φράση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

«Εγώ θα φύγω από σένα, μήπως σώσω τη ζωή μου», ακούγεται να τραγουδά, επιλέγοντας ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία του τραγουδιού.

Το συγκεκριμένο story αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω του χρόνου δημοσίευσής του. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε δεχτεί ερωτήσεις από τηλεοπτικές κάμερες σχετικά με την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

Αυτή τη φορά δεν προχώρησε σε κάποια διευκρινιστική δήλωση ούτε συνόδευσε το βίντεο με εξηγήσεις. Επέλεξε να μοιραστεί το συγκεκριμένο τραγούδι και τον στίχο του, αφήνοντας την ανάρτηση χωρίς περαιτέρω σχόλια.